Wie westliche Medien und Nawalny-Aktivisten Russlands Kampf gegen COVID-19 instrumentalisieren (RT DEutsch)

Was Russland auch tut, die Westmedien berichten überwiegend negativ über die Arbeit der Führung des Landes. So auch im Fall der Corona-Pandemie, wo sie sogar Unterstützung von einer Aktivistengruppe erhalten, die eindeutige Verbindungen zum Blogger Alexei Nawalny hat.

von Jonny Tickle

Wenn Sie das Land gut kennen, werden Sie wissen, dass es zwei Russlands gibt. Das eine, in dem 146 Millionen Menschen leben, und dann noch die Fantasieversion, über die westliche Medien schreiben.

Beide existieren in parallelen Welten. Aus diesem Grund reagieren die meisten englischsprachigen Russen in der Regel mit einer Mischung aus Schock und Entsetzen, wenn ihre Sprachkenntnisse ausreichen, um zu lesen, was die ausländische Presse über ihr Heimatland schreibt.

Nun wird Russlands Umgang mit COVID-19 vorhersehbarerweise als Teil des mythischen „Informationskrieges“ gegen das Land selbst in Stellung gebracht. Das liegt daran, dass es bei der Berichterstattung der westlichen Medien über das Land im Allgemeinen nicht um Journalismus, sondern um Aktivismus geht. Das bedeutet, dass in den westlichen Medien nur die Russen, die dazu passen, Erwähnung finden.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/100852-wie-westliche-medien-und-nawalny-nahe-aktivisten-kampf-gegen-covid-19/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related