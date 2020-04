Verwirrmaschine des Tages – Wenn Deutsche ihren Verstand verlieren (Tageszeitung junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/376229.verwirrmaschine-des-tages-bild.html?sstr=verwirrmaschine

Da für die Bild nicht die kapitalistischen Versager, sondern finstere Mächte an der Coronakrise schuld sind, muss das Blatt seiner Leserschaft verklickern, dass es total okay war, das Gesundheitssystem kaputtgespart, Millionen in Hartz IV getrieben und Hunderte Krankenhäuser dichtgemacht zu haben. Andere Verantwortliche müssen her. Einer steht immer bereit, wenn es eines allgemeinen Buhmanns bedarf: der Russe. Doch was sich das Boulevardblatt am Dienstag abend geleistet hat, ist selbst für die erprobten Pistoleros von der Axel-Springer- Ecke Rudi-Dutschke-Straße ein Armutszeugnis. Den bizarren Auftritt von drei Dutzend Exzentrikern vor der Berliner Volksbühne, die dort neuerdings jeden Sonnabend »Hygienedemos« veranstalten, nimmt Bild als Beweis, dass »Russland seinen hybriden Krieg gegen Deutschland nochmals deutlich zu verschärfen« scheint.

Echt jetzt? Ein Häuflein Virenverharmloser, die mutmaßen, es könne sich beim SARS-CoV-2-Ausbruch vielleicht um eine konzertierte Aktion von Klimaschützern und Virologen handeln? Das ist dann doch zu schräg, um wahr zu sein. Während Springer fortgesetzte Aufstachelung zum Völkerhass betreibt, mithin verbrecherisch handelt, stellen die »Hygienedemonstranten« eine abstruse Theorie nach der anderen auf. Anstatt die Vernichtung des neuen Erregers – egal, ob weniger gefährlich oder gefährlicher als die Influenza, die ebenfalls ausgerottet gehört – zu fordern und den Sozialismus als Lösung für solche globalen Probleme zu propagieren, tummeln sich dort Aufmerksamkeitstäter aus dem KenFM-Milieu mit Figuren wie dem Dschihadpropagandisten Martin Lejeune. Der reine Wahnsinn. In diesem seltenen Fall muss man beide Seiten voreinander in Schutz nehmen: die Kriminellen vor den Verrückten und die Verrückten vor den Kriminellen. Die Russen aber, die können am wenigsten dafür, wenn Deutsche ihren Verstand verlieren.

