Unschlagbarer Virus oder falsch positiv? Ärzte sind alarmiert, nachdem einige Covid-19-Patienten nach der Genesung erneut positiv getestet wurden

Problematische Ergebnisse aus Südkorea und China, die zeigen, dass einige der Patienten, die sich wieder positiv vom Coronavirus-Test erholt haben, allgemein akzeptierte Strategien zur Bekämpfung des Virus, von Stillständen bis zu Impfstoffen, ablehnen könnten.

Nachdem etwa 50 genesene Patienten in der Stadt Daegu erneut positiv auf Covid-19 getestet worden waren, leiteten die koreanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (KCDC) eine Untersuchung ein, ob sie irgendwie erneut infiziert wurden oder ob das Virus ein Comeback erlebt hatte.

„Während wir der Reaktivierung als möglicher Ursache mehr Gewicht beimessen , führen wir eine umfassende Studie dazu durch“, sagte KCDC-Generaldirektor Jeong Eun-kyeong, wie von Bloomberg zitiert.

Während eine erneute Infektion problematisch wäre, ist eine Reaktivierung eine besorgniserregendere Perspektive. Zusätzlich zu den Fragen zur Immunität nach der Wiederherstellung gegen das Virus würde dies eine große Herausforderung für die weltweit angewandten Minderungsstrategien darstellen. Wenn bei den als geheilt geltenden Personen ein hohes Risiko einer Reaktivierung von Covid-19 besteht, würde dies längere Quarantänen und Verzögerungen bei der Wiedereröffnung von Unternehmen und öffentlichen Räumen bedeuten.

Andere Möglichkeiten sind falsch positive Ergebnisse, wenn die Tests Rückstände von der Erstinfektion aufnehmen, oder ein längeres „Ablösen“ der Viruslast, die bei den Tests bei der Entlassung übersehen wurde, weil die Werte knapp unter dem Grenzwert lagen.

Südkorea wurde oft als eine der Erfolgsgeschichten der Pandemie bezeichnet, bei der die Gesamtzahl der Infektionen durch strenge Quarantäne, weit verbreitete Tests und Kontaktverfolgungsmaßnahmen auf 10.400 und die Zahl der Todesopfer auf 204 gehalten wurde.

Weitere beunruhigende Nachrichten kommen aus China, wo das neuartige Coronavirus im Dezember letzten Jahres erstmals entdeckt wurde. Ein Team von Wissenschaftlern der Fudan-Universität analysierte Blutproben von 175 Patienten, die aus einem Krankenhaus in Shanghai entlassen wurden, und stellte fest, dass fast ein Drittel „unerwartet niedrige “ Antikörperniveaus aufwies und in mindestens zehn Fällen überhaupt keine Antikörper.

„Ob bei diesen Patienten ein hohes Risiko für einen Rückprall oder eine erneute Infektion bestand, sollte in weiteren Studien untersucht werden“ , sagte das Team in einem am Montag veröffentlichten vorläufigen Forschungsbericht. Obwohl es nicht von Experten begutachtet oder bewertet wurde, gaben die Autoren an, dass sie die weltweit erste systematische Untersuchung der Antikörperniveaus bei wiederhergestellten Covid-19-Patienten durchgeführt haben.

Alle untersuchten Personen hatten sich von milden Symptomen erholt, und die meisten mit niedrigen Antikörperniveaus waren in der Altersgruppe von 15 bis 39 Jahren jung. Im Gegensatz dazu hatte die Altersgruppe der 60- bis 85-Jährigen die dreifache Menge an Antikörpern, sagten die Wissenschaftler.

Wenn einige Patienten keine Antikörper entwickeln, kann dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Impfungen und die „Herdenimmunität“ haben.

China registrierte offiziell fast 83.000 Fälle und 3.339 Todesfälle durch das Virus, seit es zum ersten Mal in der Stadt Wuhan entdeckt wurde, forderte jedoch in den letzten Tagen fast keine neuen Infektionen und hat einen Großteil der harten Quarantänebedingungen für Wuhan und die umliegende Provinz Hubei aufgehoben.

All dies zeigt, dass es immer noch viele Unbekannte über das Virus gibt, das bisher weltweit über 95.000 Menschen getötet und im vergangenen Monat fast die Hälfte der Menschheit in eine Art Quarantäne gezwungen hat.

Angesichts der tiefgreifenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Minderungsmaßnahmen sind Antworten auf diese Fragen notwendiger denn je. Doch selbst in China sind sich die Beamten nicht sicher, wie sich die Dinge langfristig entwickeln werden.

„Wer weiß, ob dies so etwas wie eine saisonale Grippe oder eine chronische Krankheit wie Hepatitis B wird oder einfach wie SARS verschwindet?“ Professor Wang Chen, ein hochrangiger wissenschaftlicher Berater der chinesischen Regierung, erklärte dies am Montag gegenüber der offiziellen Science and Technology Daily.