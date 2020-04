Heike Hänsel: Entsendung von US-Kriegsschiffen vor die Küste Venezuela ist der völkerrechtswidriger Versuch Regime Change zu erwirken. Argument einer angeblichen Drogenschwemme aus Venezuela ist irrsinnig.

Die massive Entsendung von Kriegsschiffen der USA vor die Küste Venezuela ist ein alarmierendes Signal. Das Argument einer angeblichen Drogenschwemme aus Venezuela ist irrsinnig, weil selbst Daten und Karten des US-„Südkommandos“ aus den letzten Jahren das Gegenteil beweisen. Die Routen für Drogen aus Südamerika in die USA haben sich seither nicht wesentlich verändert.

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit nutzt die Trump-Regierung nicht nur solche Fake-Argumente, sondern auch die Corona-Krise, um in völkerrechtswidriger Weise einen Regime Change in Venezuela zu erzwingen. Es geht nicht um das Wohl der Menschen, sondern um US-Interessen!

EU und Bundesregierung müssend der Eskalation Einhalt gebieten & darauf drängen, was die Menschen in Venezuela brauchen: eine polititische Lösung ohne Erpressung von außen und direkte Hilfe in der Corona-Krise. (Bild: Drogenrouten in USA)

Quelle: https://bit.ly/2JFixix)

