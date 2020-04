Gazastreifen soll laut einem UN-Bericht 2020 nicht mehr bewohnbar sein – trotz drohender Katastrophe auch in Corona-Zeiten isoliert (rosalux.de)

Zwei Millionen Menschen leben in einem Gebiet etwas kleiner als der Stadtstaat Bremen. Der Gazastreifen, ihr Wohnort, soll laut einem UN-Bericht, der ein Szenario für das Jahr 2020 entwirft, heute nicht mehr bewohnbar sein. Was heißt das für die Menschen dort?

