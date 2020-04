Kolumbien nimmt an US-angeführter Marineoperation in der Karibik teil. Provokation gegen Venezuela

Mit der Anwesenheit der kolumbianischen Streitkräfte bei diesen Militärübungen „unterstützt Duque den Druck der USA, Maduro von der Macht zu trennen“, kommentierte Pulzo.

Am Mittwoch gab Präsident Donald Trump im Rahmen dieser neuen Provokation gegen Venezuela bekannt, dass das US Southern Command (Southcom) seine Aktivitäten in der Karibik verstärken wird.

Um diese Einmischung zu rechtfertigen, argumentierte er, dass die Drogenkartelle „versuchen, die Corona-Pandemie auszunutzen“, um ihr Geschäft anzukurbeln.