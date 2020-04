30 NATO-Außenminister weisen US-General Wolters, NATO-Befehlshaber in Europa an „notwendige militärische Unterstützung zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise zu koordinieren“. Europäische Kriegsschiffe mit Kurs in die Karibik zur Unterstützung der US-Provokation gegen Venezuela? (Il Manifesto)

.

Il Manifesto vom 7. April 2020

von Manlio Dinucci

Die 30 NATO-Außenminister (Luigi Di Maio für Italien) trafen sich am 2. April per Videokonferenz und wiesen den US-General Tod Wolters, Oberster Befehlshaber der Alliierten in Europa, an, „die notwendige militärische Unterstützung zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise zu koordinieren“.

Er ist derselbe General, der am 25. Februar im Senat der Vereinigten Staaten erklärte, “ Nuklearstreitkräfte unterstützen jede US-Militäroperation in Europa “ und „Ich bin ein Fan einer flexiblen Politik des ersten Einsatzes“ von Atomwaffen , dh Atomangriffen von Überraschung (“ Dr. Strangelove kümmert sich um unsere Gesundheit“, Il Manifest, 24. März).

General Wolters ist der Oberbefehlshaber der NATO und Chef des Europäischen Kommandos der USA. Er ist daher Teil der Befehlskette des Pentagons, die absolute Priorität hat. Die strengen Regeln werden durch eine kürzliche Episode bestätigt: Der Kommandeur des Flugzeugträgers Roosevelt, Brett Crozier, wurde aus dem Kommando entfernt, weil er gegen das Militärgeheimnis verstieß, indem er angesichts der Ausbreitung des Coronavirus an Bord auf die Zusendung von Hilfsgütern drängte.

Um die „Coronavirus-Krise zu bekämpfen“, hat General Wolters “ schnelle Wege durch den europäischen Luftraum für Militärflüge“ erwähnt, während zivile Flüge fast verschwunden sind.

Fast-Track-Flugrouten werden auch von den strategischen US-Bombern B2-Spirit, und munitioniert mit Atomwaffen genutzt: Am 20. März starteten sie zusammen mit norwegischen F-16-Jägern von Fairford in England und flogen in die Arktis in Richtung russisches Territorium.

Folgerichtig erklärt General Basham, stellvertretender Befehlshaber der US-Luftwaffe in Europa, “ wir können schnell und effektiv auf Bedrohungen in der Region reagieren und unsere Entschlossenheit demonstrieren, unsere Kampfkraft überall auf der Welt einzusetzen“.

Während sich die NATO für die “ Bekämpfung des Coronavirus “ in Europa einsetzt, haben zwei der großen europäischen Alliierten, Frankreich und Großbritannien, ihre Kriegsschiffe in die Karibik geschickt.

Das amphibische Kriegsschiff Dixmund segelte am 3. April von Toulon nach Französisch-Guayana, was Präsident Macron als “ beispiellose Militäroperation “ bezeichnet. genannt “ Resilience „, im Rahmen des “ War against Coronavirus „.

Das Kriegsschiff Dixmund kann die Nebenfunktion eines Krankenhausschiffes mit 69 Betten und 7 Betten auf der Intensivstation übernehmen. Die Hauptaufgabe dieses großen Schiffs mit einer Länge von 200 m und einem Flugdeck von 5000 m2 ist das eines amphibischen Angriffs: Es nähert sich der feindlichen Küste und greift mit Dutzenden von Hubschraubern und Landungsbooten an, die Truppen und gepanzerte Fahrzeuge transportieren .

Ähnliche Eigenschaften, wenn auch in kleinerem Maßstab, hat das britische Schiff RFA Argus, das am 2. April Kurs auf Britisch-Guyana nahm.

Die beiden europäischen Schiffe werden in denselben karibischen Gewässern in der Nähe von Venezuela stationiert sein, wo die US-Kriegsflotte ankommt – mit den modernsten Küstenkampfschiffen (ebenfalls von der italienischen Leonardo Company für die US Navy gebaut) und Tausenden von Marinesoldaten – die offiziell von Präsident Trump geschickt wurden den Drogenhandel zu stoppen.

Trump beschuldigt den venezolanischen Präsidenten Maduro, “ die Coronavirus-Krise ausgenutzt zu haben, um den Drogenhandel zu verstärken, mit dem er seinen Drogenstaat finanziert „. Ziel der von der NATO unterstützten Operation ist es, das verschärfte Embargo zu verschärfen, um Venezuela (ein Land mit den größten Ölreserven der Welt) wirtschaftlich zu erwürgen, dessen Situation durch das sich ausbreitende Coronavirus verschärft wird.

Ziel ist es ausserdem, den rechtmässig gewählten Präsidenten Maduro (auf dessen Kopf die USA ein Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen US-Dollar gesetzt haben) abzusetzen und eine Regierung zu bilden, die das Land in die Sphäre der US-Herrschaft bringt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Vorfall als Vorwand für die Invasion Venezuelas verursacht werden könnte. Die Coronavirus-Krise schafft günstige internationale Bedingungen für eine Operation dieser Art, die möglicherweise als “ humanitär “ dargestellt wird.

