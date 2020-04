Italien: Einhundert tote Ärzte in Folge von Covid-19

April: Pressemitteilung des Nationalen Verbandes der Chirurgen- und Zahnärzte (FNOMCeO) Italiens

Original

https://portale.fnomceo.it/cento-medici-morti-per-covid-19-anelli-fnomceo-lo-stato-sia-unito-nel-proteggere-i-professionisti-della-salute/ Der Nationale Verband der Chirurgen- und Zahnärztekammern (FNOMCeO) ist ein Zusammenschluss aller Ärzte- und Zahnärztekammern der Provinzen der Italienischen Republik

Einhundert tote Ärzte in Folge von Covid-19

Anelli (FNOMCeO): „Der Staat sollte für den Schutz der Angehörigen der Gesundheitsberufe eintreten“.

„Wir alle müssen darüber nachdenken, wie in diesem Land das Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz für Ärzte und Beschäftigte im Gesundheitswesen gewährleistet wurde. Das sind wir all unseren toten Kollegen schuldig, all den Fachleuten, die ihr Leben geopfert haben, um Patienten zu behandeln und zu retten. Wir müssen das System überdenken, das heute besonders anfällig und nicht in der Lage ist, den Sicherheitsbedürfnissen der Berufsangehörigen gerecht zu werden. Jedes Opfer grub eine tiefe Furche in Haut und Herz eines jeden italienischen Arztes. Die organisatorischen Lücken und Versäumnisse sind angesichts dieser dramatischen Zahlen schwer zu verstehen und noch schwieriger zu rechtfertigen“.

Dies sagt der Präsident der Nationalen Föderation der Ärztekammern (FNOMCeO), Filippo Anelli, an dem Tag, an dem die auf der Website veröffentlichte traurige Liste der Ärzte, die während der Covid-19-Epidemie ihr Leben verloren haben, 100 Namen zählt.

„Die meisten von ihnen waren Allgemeinmediziner, die ohne entsprechende Schutzvorrichtungen mit bloßen Händen gegen das Virus kämpfen mussten, aber auch Lungenärzte, Gefängnisärzte, Gerichtsmediziner – so Anelli weiter -. Der Berufsstand ist in der Trauer vereint, trauert um seine Toten und kämpft für den Schutz von Kollegen und Bürgern. Wir möchten, dass der Staat gleichermaßen geeint ist, ohne Unterschiede zwischen der Zentralregierung und den Regionen, zwischen Regionen und Kommunen, aber in loyaler Zusammenarbeit und tatkräftiger Synergie, beim Schutz seiner Ärzte, seiner Gesundheitsberufe, seines nationalen Gesundheitsdienstes“.

