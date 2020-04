Saudi-Arabien versucht Jemen-Krieg zu beenden – Waffenstillstand bekanntgegeben. Mindestens 150 Mitglieder der Königsfamilie an COVID-19 infiziert. (consortiumnews.com)

Quelle: https://consortiumnews.com/2020/04/08/covid-19-devastated-saudi-royal-family-seeks-to-end-yemen-war/

Während weitere Mitglieder der saudischen Königsfamilie an dem Coronavirus erkrankt sind, gab das Königshaus jetzt einen Waffenstillstand im Jemen bekannt.

Der einseitige Waffenstillstand beginnt am Donnerstag, saudischer Zeit, um 12.00 Uhr und soll mindestens zwei Wochen dauern.

Ältere Mitglieder der königlichen Familie, darunter der 84-jährige König Salman und der effektive Herrscher Muhammad bin Salman, haben sich auf eine Insel vor der Küste Jeddahs im Roten Meer zurückgezogen.

Prinz Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, der mächtige Gouverneur von Riad, der ein Neffe des Königs ist, ist erkrankt und liegt auf der Intensivstation, The New York Times berichtete unter Berufung auf zwei Ärzte „mit Beziehungen“ zu King Faisal – Krankenhaus und zwei weitere Quellen in der Nähe der königlichen Familie.

Insgesamt 150 Mitglieder der regierenden Familie sollen Berichten zufolge infiziert sein. Die saudische Regierung sagte offiziell, dass sie den Krieg beendet, weil sie befürchtet, dass sich das Virus im Jemen ausbreiten könnte, wo es noch keine gemeldeten Fälle gibt.

An dem Waffenstillstand würden sich die Nationen der von Saudi-Arabien geführten Koalition sowie die jemenitische Exilregierung in der saudischen Hauptstadt beteiligen, berichtete die Times . Die Koalition gab in einer Erklärung das Folgende bekannt:

„Anlässlich der Bemühungen des UN-Gesandten im Jemen und der Linderung des Leidens des brüderlichen jemenitischen Volkes sowie der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Ausbreitung kündigt die Koalition einen umfassenden Waffenstillstand für einen Zeitraum von Wochen ab Donnerstag. “

Mohammed Ali al-Houthi, ein hochrangiger Houthi-Beamter, twitterte einen achtseitigen Plan zur Beendigung des Krieges. Die Houthis kontrollieren die jemenitische Hauptstadt Sanaa.

Der einseitige Waffenstillstand würde eine brutale fünfjährige Kampagne der reichsten Nation im Nahen Osten gegen die armste Nation beenden. Der Konflikt begann am 26. März 2015, als die UNO kurz davor war, einen Deal zur Beendigung der politischen Pattsituation zu vermitteln, wie mir der damalige UN-Gesandte im Jemen damals sagte .

Martin Griffiths, der derzeitige UN-Gesandte, sagte in einer Erklärung: „Die Parteien müssen diese Gelegenheit jetzt nutzen und alle Feindseligkeiten mit äußerster Dringlichkeit sofort einstellen.“

Die BBC berichtete, dass die beiden Seiten in einer Videokonferenz miteinander kommunizieren würden, um den Waffenstillstand zu erörtern. „Der Vorschlag fordert die Einstellung aller Feindlichkeiten“.

Es hat noch keine Reaktion von Washington gegeben. Die USA haben den Saudi-Krieg mit logistischer und materieller Unterstützung unterstützt.

Ein Ende des Konflikts würde zu einem Zeitpunkt geschehen, an dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen globalen Waffenstillstand gefordert hat, zu dem sich bereits rund 70 Nationen bereiterklärt haben. Saudi-Arabien scheint am Mittwoch dieser Liste beigetreten zu sein.

Joe Lauria ist Editor-in-Chief von Consortium News und ein ehemaliger Korrespondenten für das Wall Street Journal, den Boston Globe, die Sunday Times of London und zahlreiche andere Zeitungen. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden, Sein Twitterkonto lautet @unjoe .

