Wie China in den Wochen vor der globalen Pandemie von SARS-CoV-2 erfuhr. In den ersten Wochen, als das Virus in Wuhan auftrat, unterdrückte die chinesische Regierung weder Beweise noch versagten ihre Warnsysteme.

https://peoplesdispatch.org/2020/04/07/how-china-learned-about-sars-cov-2-in-the-weeks-before-the-global-pandemic/

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am 11. März 2020 eine globale Pandemie. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, sagte auf der Pressekonferenz an diesem Tag, dies sei „die erste durch ein Coronavirus verursachte Pandemie . ” Er sagte: „In den letzten zwei Wochen hat sich die Zahl der COVID-19-Fälle außerhalb Chinas verdreifacht und die Zahl der betroffenen Länder verdreifacht.“ Ab dem 11. März wurde klar, dass dieses Virus tödlich war und die menschliche Gesellschaft mit Leichtigkeit durchbrechen konnte. Das war aber nicht immer so klar.

Am 17. März zeigten Kristian Andersen vom Scripps Research Institute (USA) und sein Team, dass der neue Coronavirus-Stamm SARS-CoV-2 eine Mutation in seinen Genen aufwies, die als polybasische Spaltstelle bekannt ist und in keine der gefundenen Coronaviren sichtbar waren.

Man sah die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus vor vielen Jahren auf den Menschen übertragen wurde, und zwar nicht unbedingt in Wuhan. Dr. Chen Jinping vom Guangdong-Institut für angewandte biologische Ressourcen hatte zusammen mit Kollegen bereits am 20. Februar einen Artikel veröffentlicht, in dem er feststellte, dass ihre Daten nicht die Behauptung stützen, dass sich das neue Coronavirus beim Menschen direkt aus einem Pangolin-Coronavirus-Stamm entwickelt hat. Zhong Nanshan, ein bekannter Epidemiologe, sagte „Obwohl der COVID-19 zum ersten Mal in China erschien, heißt das nicht unbedingt, dass er hier seinen Ursprung hat.“

Die wissenschaftlichen Studien werden fortgesetzt und werden uns schließlich ein schlüssiges Verständnis dieses Virus vermitteln. Derzeit gibt es keine Klarheit darüber, dass es direkt auf dem Wuhan-Markt entstanden ist.

Die westlichen Medien haben immer wieder wissenschaftlich unbegründete Behauptungen über die Quelle des Virus aufgestellt, selbst wenn westliche Wissenschaftler zur Vorsicht mahnten. Sie hörten sicherlich nicht den Ärzten in Wuhan oder den Experten für öffentliche Gesundheit in China zu.

Als Ärzte in Wuhan im Dezember zum ersten Mal Patienten in ihren Krankenhäusern sahen, glaubten sie, dass die Patienten eine Lungenentzündung hatten, obwohl CT-Scans schwere Lungenschäden zeigten; Die Patienten sprachen nicht auf die typische medizinische Behandlung an. Die Ärzte waren alarmiert über die Situation, aber es gab keinen Grund zu der Annahme, dass dies zu einer regionalen Epidemie und dann zu einer globalen Pandemie führen würde.

Die Ärzte und Krankenhäuser in Wuhan haben sich schließlich mit den vor ihnen liegenden Beweisen auseinandergesetzt, und sobald klar wurde, dass es sich um ein unbekanntes Virus handelt und dass es sich rasch verbreitet, haben sie sich an Chinas nationales Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten (CDC) und dann an die WHO gewandt .

Sie würden dies nicht wissen, wenn Sie nur westliche Zeitungen lesen würden, insbesondere die New York Times, die in einem weit verbreiteten Bericht darauf hinwies , dass die chinesische Regierung Informationen über die Epidemie unterdrückt hatte und das chinesische Warnsystem nicht funktionierte.

Unsere Untersuchung hat ergeben, dass keines dieser Argumente zutrifft. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die chinesische Regierung Informationen systematisch unterdrückt hat. Es gibt nur Hinweise darauf, dass einige Ärzte von ihren Krankenhäusern oder der örtlichen Polizeistation gerügt wurden, weil sie Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben und die festgelegten Protokolle nicht angewendet hatten. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das chinesische Direktmeldesystem fehlerhaft war. Stattdessen gibt es nur Hinweise darauf, dass sich das System wie jedes andere System nicht leicht auf unbekannte oder nicht klassifizierte Ausbrüche einstellen kann.

Das chinesische medizinische System verfügt wie andere Systeme über ein strenges Verfahren, um beispielsweise Notfälle im Gesundheitswesen zu melden. Das medizinische Personal erstattet der Krankenhausverwaltung Bericht, die dann den verschiedenen Ebenen der CDC und den Gesundheitskommissionen Bericht erstattet. Sie können auch das internetbasierte direkte Berichtssystem verwenden. Es dauerte nicht lange, bis das medizinische Personal das Problem gemeldet hatte, und noch weniger Zeit, bis ein hochrangiges Untersuchungsteam in Wuhan eintraf. Dies ist, was unsere Untersuchung ergab.

Hat die chinesische Regierung Informationen unterdrückt?

Dr. Zhang Jixian, Direktor für Atemwegsmedizin und kritische Medizin am Hubei Provincial Hospital für integrierte traditionelle chinesische und westliche Medizin, sah am 26. Dezember ein älteres Ehepaar. Ihre Krankheit störte sie. Sie arrangierte CT-Scans der Lunge des Sohnes des Paares, der ansonsten gesund wirkte. Das Ergebnis zeigte jedoch “ Mattglasopazität „. Dr. Zhang war sich über die Ursachen nicht sicher und berichtete Xia Wenguang, dem Vizepräsidenten des Krankenhauses, sowie anderen Abteilungen des Krankenhauses über die Situation. Das Krankenhaus teilte dem Jianghan District Center for Disease Control and Prevention umgehend mit. Dies erfolgte innerhalb von 24 Stunden.

Am 28. und 29. Dezember kamen mehr Patienten im Hubei Provincial Hospital an. Die Ärzte wussten immer noch nicht mehr als, dass diese Patienten Symptome einer Lungenentzündung zeigten und dass sie erhebliche Lungenschäden hatten. Ihnen wurde klar, dass der unmittelbare Ort für die Verbreitung des Virus der südchinesische Fischmarkt war. Am 29. Dezember, als die Fälle zunahmen, berichtete der Vizepräsident des Krankenhauses, Xia Wenguang, direkt an die Abteilung für Krankheitskontrolle der Gesundheitskommissionen der Provinzen und Gemeinden. An diesem Tag wies die Seuchenbekämpfungsabteilung der kommunalen und provinziellen Gesundheitskommissionen die CDC von Wuhan, das Jinyintan Hospital und die CDC des Distrikts Jianghan an, das Hubei Provincial Hospital für eine epidemiologische Untersuchung zu besuchen. Am 31. Dezember traf eine Expertengruppe der Nationalen Gesundheitskommission einin Wuhan aus Peking. Mit anderen Worten, Beamte aus Peking kamen innerhalb von fünf Tagen nach dem ersten Anzeichen eines Problems in Wuhan an.

Am Tag vor der Ankunft der Expertengruppe aus Peking war ein Arzt – Dr. Ai Fen – drückte ihre Frustration über das mysteriöse Virus mit einigen Klassenkameraden der medizinischen Fakultät aus. Dr. Ai Fen sah einen Testbericht über eine nicht identifizierte Lungenentzündung. Sie umkreiste die Worte „SARS Coronavirus“ in Rot, fotografierte sie und gab sie an einen Klassenkameraden der medizinischen Fakultät weiter. Der Bericht verbreitete sich unter Ärzten in Wuhan, darunter Dr. Li Wenliang (Mitglied der Kommunistischen Partei) und sieben weitere Ärzte, die später von der Polizei gerügt wurden. Am 2. Januar warnte der Leiter der Überwachungsabteilung des Zentralkrankenhauses von Wuhan Dr. Ai Fen, keine Informationen außerhalb der Kanäle des Krankenhauses zu veröffentlichen.

Die von diesen Ärzten erhaltenen Verweise werden als Beweis für die Unterdrückung von Informationen über das Virus angeboten. Das ist nicht logisch. Die Verweise fanden Anfang Januar statt. Am 31. Dezember traf ein hochrangiges Team aus Peking ein, und an diesem Tag war die WHO informiert worden. Chinas CDC und die WHO waren informiert worden, bevor diese beiden Ärzte gerügt wurden.

Am 7. Februar 2020 beschloss die Nationale Überwachungskommission, ein Untersuchungsteam nach Wuhan zu entsenden, um die Situation zu untersuchen. Am 19. März 2020 das Team veröffentlichte die Ergebnisse ihrer Untersuchung und eine Pressekonferenz ihre Ergebnisse zu teilen. Als Ergebnis der Untersuchung gab das Wuhan Public Security Bureau ein Rundschreiben heraus, um das an Dr. Li Wenliang gerichtete Verweisungsschreiben zu widerrufen. Am 2. April wurden Dr. Li Wenliang und 13 andere, die im Kampf gegen das Virus starben, von der Regierung als Märtyrer geehrt (dies ist die höchste Ehre, die die Kommunistische Partei und die Volksrepublik China ihren Bürgern zuteil werden lassen).

Es gibt keine Hinweise darauf, dass lokale Beamte Angst hatten, die Epidemie Peking zu melden. Es gibt keine Beweise dafür, dass „Whistleblower“, wie die New York Times es ausdrückte, nötig waren, um ein Licht auf das Thema zu werfen. Dr. Zhang war kein Whistleblower; Sie folgte dem festgelegten Protokoll, das dazu führte, dass Informationen innerhalb weniger Tage an die WHO weitergeleitet wurden.

Chinas Frühwarnsystem

Mitte November 2002 brach in Foshan, Provinz Guangdong, China, ein SARS-Ausbruch aus. Ärzte konnten nicht leicht verstehen, was los war. Mitte Februar schrieb das chinesische Gesundheitsministerium schließlich eine E-Mail an das WHO-Büro in Peking, in der es „eine seltsame ansteckende Krankheit beschrieb, bei der in einer Woche bereits mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sind“. In der Nachricht wurde auch „eine“ Panik „-Haltung erwähnt, in der die Menschen derzeit pharmazeutische Vorräte an Medikamenten leeren, von denen sie glauben, dass sie sie schützen könnten.“ Es dauerte acht Monate, um diesen SARS-Ausbruch einzudämmen.

In der Folge hat die chinesische Regierung ein direktes Meldesystem eingerichtet, um gesundheitliche Notfälle zu erfassen, bevor sie außer Kontrolle geraten. Das System funktioniert sehr gut bei klar definierten Infektionskrankheiten. Dr. Hu Shanlian, Professor für Gesundheitsökonomie an der Fudan-Universität, beschreibt zwei solche Vorfälle. Als Teil der Expertengruppe zur Ausrottung der Kinderlähmung fand sein Team in Qinghai zwei Fälle von Kinderlähmung. Die lokale Regierung meldete die Fälle der Zentralregierung und begann mit der Notfallimmunisierung. Außerdem gab sie Kindern einen Zuckerwürfel-Impfstoff, um die importierte Poliomyelitis wirksam zu bekämpfen. Außerdem berichtet er über die beiden Pestfälle in Peking, die aus der Autonomen Region Innere Mongolei stammten. „Krankheiten wie diese“, schrieb er, „können schnell aus dem direkten Meldesystem aufgenommen werden.“

Bekannte Krankheiten wie Polio und Pest können leicht in ein Frühwarnsystem eingegeben werden. Wenn die Ärzte jedoch vom Virus verwirrt sind, kann das System nicht einfach funktionieren. Dr. Ai Fen, die einige klinische Aufzeichnungen an ihre Kollegen weiterleitete, sagte, dass das direkte Meldesystem sehr effektiv ist, wenn die Krankheit an der Tagesordnung ist, wie Hepatitis und Tuberkulose. „Aber diesmal war es unbekannt“, sagte sie. Dr. Zhang Wenhong aus Shanghai sagte, dass das direkte Meldesystem „für bekannte Krankheitserreger [wie MERS, H1N1] oder Krankheitserreger, die sich nicht schnell ausbreiten und eine begrenzte menschliche Übertragung haben [wie H7N9], leistungsfähiger ist als in den meisten Ländern der Welt ]. ” Wenn das medizinische Personal und das direkte Meldesystem mit einem neuen Virus konfrontiert werden, sind sie verwirrt.

Der effektivste Weg, um fortzufahren, wenn keine Klarheit über die Infektion besteht, besteht darin, die Abteilung für Krankheitskontrolle im Krankenhaus zu informieren. Genau das tat Dr. Zhang Jixian, und ihr Vorgesetzter, der Leiter des Krankenhauses, wandte sich an die örtliche CDC, die sich an die nationale CDC Chinas und die National Health Commission of China wandte. Innerhalb von fünf Tagen nach Dr. Zhangs Alarm wurde die WHO über ein mysteriöses Virus in Wuhan informiert.

Seit dem 21. Januar veröffentlicht die WHO einen täglichen Lagebericht. Der erste Bericht hebt die Ereignisse vom 31. Dezember bis zum 20. Januar hervor. Der erste Punkt dieses Berichts besagt, dass das WHO-Länderbüro China am 31. Dezember darüber informiert wurde, dass in Wuhan City „Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ätiologie (unbekannte Ursache) festgestellt wurden. Provinz Hubei in China. “ Die chinesischen Behörden isolierten am 7. Januar einen neuen Typ von Coronavirus und teilten dann am 12. Januar die genetische Sequenz des neuartigen Coronavirus zur Verwendung bei der Entwicklung von Diagnosekits. Genaue Informationen über die Übertragungsform des Virus würden erst später vorliegen.

Das direkte Meldesystem wurde am 24. Januar 2020 mit Informationen zum neuartigen Coronavirus aktualisiert . Es hat jetzt aus Erfahrung gelernt.

Fakten und Ideologie

Der Senator von Florida, Marco Rubio, beschuldigte die WHO der „Unterwürfigkeit gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas“. Er schrieb, dass die Vereinigten Staaten „Untersuchungen zur unannehmbar langsamen Entscheidungsfindung der WHO darüber, ob eine globale Pandemie ausgerufen werden soll und wie China die Integrität der WHO gefährdet hat“, einleiten werden. US-Mittel für die WHO sind im Gleichgewicht. Bezeichnenderweise bot Rubio keine Fakten an.

Hat die WHO nur langsam eine globale Pandemie ausgerufen? Im Jahr 2009 wurde der erste bekannte Fall von H1N1 am 15. April in Kalifornien entdeckt. Die WHO erklärte am 11. Juni, zwei Monate später, eine globale Pandemie. Im Fall von SARS-CoV-2 wurden die ersten bekannten Fälle im Januar 2020 entdeckt; Die WHO erklärte am 11. März – eineinhalb Monate später – eine globale Pandemie. In der Zwischenzeit entsandte die WHO Ermittlungsteams nach Wuhan (20. bis 21. Januar) sowie nach Peking, Guangdong, Sichuan und Wuhan (16. bis 24. Februar). Ihre Untersuchung vor der Erklärung war gründlich. Der Zeitrahmen für die Erklärung der WHO ist ähnlich und im Jahr 2020 sogar noch schneller als im Jahr 2009.

Unabhängig davon, ob es sich um die New York Times oder Marco Rubio handelt, muss dringend der Schluss gezogen werden, dass Chinas Regierung und die chinesische Gesellschaft für die globale Pandemie verantwortlich sind und dass ihr Versagen nicht nur die WHO gefährdet, sondern auch die Pandemie verursacht hat. Fakten werden irrelevant. Was wir in diesem Bericht gezeigt haben, ist, dass es weder eine vorsätzliche Unterdrückung der Tatsachen gab, noch dass lokale Beamte befürchteten, Peking Bericht zu erstatten; Das System war auch nicht kaputt. Die Coronavirus-Epidemie war mysteriös und komplex, und die chinesischen Ärzte und Behörden erfuhren hastig, was vor sich ging, und trafen dann – basierend auf den verfügbaren Fakten – rationale Entscheidungen.

(Dies ist der zweite Teil einer dreiteiligen Serie, der erste Teil ist hier verfügbar .)

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related