BloqueoNoSolidaridadSi »Kampagne gegen die illegale Blockade von Ländern und für die Solidarität unter den Völkern« Forum São Paulo (Text der Petition in deutscher Sprache)

São Paulo. Die bedeutendste Plattform der Linken auf dem amerikanischen Kontinent, das Forum São Paulo, hat eine »Kampagne gegen die illegale Blockade von Ländern und für die Solidarität unter den Völkern« gestartet. Zu diesem Zweck läuft seit dem 6. April bis Ende des Monats die Petition »bit.ly/bloqueono«. Unter #BloqueoNoSolidaridadSi soll am Donnerstag, dem 9. April, zwischen elf und 15 Uhr (brasilianische Zeit/16 bis 20 Uhr MEZ) mit einer gemeinsamen Aktion auf Twitter eine möglichst große Reichweite erzielt werden.

Auf der Webseite des Forums heißt es: »Ziel der Kampagne ist es, eine große Anzahl von Unterschriften zu sammeln, Informationen über die (humanitären und wirtschaftlichen) Folgen der Sanktionen zu verbreiten und Druck auf die genannten Behörden auszuüben, die Aufhebung des Embargos zu unterstützen, diese Debatte in unseren Gesellschaften zu verbreiten, die Basis unserer Gesellschaften zu verbreitern und den Kampf der Ideen zu führen.« (jW) ( https://bit.ly/3aXj2Ai )

Petition gegen die illegale Blockade von Ländern und für die Solidarität zwischen den Völkern

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Mit der SARS-CoV-2- und COVID-19-Pandemie erleben wir weltweit eine alarmierende Gesundheitssituation.

2. Heute, am 6. April, sind fast eine Million Menschen infiziert, mit Tausenden von Todesfällen in mehreren Ländern. Niemand hatte sich auf eine Situation in dieser Größenordnung vorbereitet! Die Gesundheitssysteme waren im Allgemeinen nicht vorbereitet, und nur wenige Länder waren in der Lage, die anfängliche Anzahl von Infektionen minimal einzudämmen und so den Zusammenbruch ihres eigenen Systems zu verhindern.

3. Die allgemeine Reaktion bestand darin, Quarantänen und Isolierungen anzuordnen, um die Ausbreitung des Virus zu verringern. Diese Maßnahmen haben katastrophale Folgen für die Volkswirtschaften, die noch nicht vollständig definiert sind.

4. Es gibt auch eine Zunahme fremdenfeindlicher Positionen, die eine Kultur oder ein Land für die Entstehung und Verbreitung des Virus verantwortlich machen.

5. Als Reaktion auf diese Positionen war die Haltung der chinesischen Regierung beispielhaft für die Zusammenarbeit mit Italien und anderen europäischen Ländern, um ihnen zu helfen, die Epidemie vor Ort einzudämmen.

6. Inmitten dieser Probleme haben einige Nationen, die bereits Opfer einseitiger Zwangsmaßnahmen geworden sind, erfolglos die Aufhebung von Sanktionen beantragt, um Vorräte, medizinische Geräte und Medikamente für ihr Gesundheitssystem zu kaufen.

7. Nicaragua leidet seit Jahren unter diesen Sanktionen und hat jetzt nicht einmal das Recht, humanitäre Hilfe zu erhalten.

8. In Venezuela war die Regierung bereit, Vorräte zu kaufen, aber internationale Unternehmen weigerten sich, diese zu verkaufen, aus Angst, eine Strafe oder Geldstrafe zu erleiden.

9. Kuba unterliegt weiterhin der von den Vereinigten Staaten verhängten wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Blockade, die durch die derzeitige aggressive Eskalation der Regierung dieses Landes verschärft wird, die das Haupthindernis für seine Entwicklung darstellt. In seinem ständigen Beispiel für Menschlichkeit und Solidarität bot Kuba erneut die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich an, um der Pandemie zu begegnen, und sandte auf Anfrage medizinische Brigaden in mehr als ein Dutzend Länder.

10. In Anbetracht des Vorstehenden fordern wir, die Unterzeichneten, die vollständige Aufhebung der Blockade, der einseitigen Zwangsmaßnahmen und der gegen die Länder verhängten Sanktionen.

11. Wir hoffen, dass unsere Stimmen die von Millionen von Menschen repräsentieren können, die in ihrem täglichen Leben ungerecht unter der politischen Verfolgung ihrer Länder leiden, die von einigen Regierungen gefördert wird.

