Liste der italienischen Ärzte, die an Covid-19 starben

https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/ Roberto Stella † 11 03 2020

Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID Giuseppe Lanati † 12 03 2020

Pneumologo Giuseppe Borghi † 11 03 2020

Medico di Medicina Generale Raffaele Giura † 13 03 2020

Ex primario del reparto di Pneumologia Carlo Zavaritt † 13 03 2020

Pediatra e neuropsichiatra infantile Gino Fasoli † 14 03 2020

Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19 Luigi Frusciante † 15 03 2020

Medico di Medicina Generale Mario Giovita † 16 03 2020

Medico di Medicina Generale Luigi Ablondi † 16 03 2020

Epidemiologo, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema Franco Galli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale Ivano Vezzulli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale e medico dello sport Massimo Borghese † 18 03 2020

Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria Marcello Natali † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi Antonino Buttafuoco † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale Giuseppe Finzi † 19 03 2020

Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma Francesco Foltrani † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale Andrea Carli † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale Bruna Galavotti † 19 03 2020 (data segnalazione)

Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo Piero Lucarelli † 19 03 2020 (data segnalazione)

Anestesista Vincenzo Leone † 21 03 2020

Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI Antonio Buonomo † 21 03 2020

Medico legale Leonardo Marchi † 21 03 2020

Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo Manfredo Squeri † 23 03 2020

Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN Rosario Lupo † 23 03 2020

Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo Domenico De Gilio † 19 03 2020

Medico di medicina generale Calogero Giabbarrasi † 24 03 2020

Medico di medicina generale Renzo Granata † 23 03 2020

Medico di medicina generale Ivano Garzena † 23 03 2020

Odontoiatra Ivan Mauri † 24 03 2020

Medico di medicina generale Gaetano Autore † 25 03 2020

Medico di medicina generale Vincenza Amato † 24 03 2020

Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Gabriele Lombardi † 18 03 2020

Odontoiatra Mario Calonghi † 22 03 2020

Odontoiatra Marino Chiodi † 22 03 2020

Oculista Carlo Alberto Passera † 25 03 2020

Medico di medicina generale Francesco De Francesco † 23 03 2020

Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore Antonio Maghernino † 25 03 2020

Medico di continuità assistenziale Flavio Roncoli † 03 2020

Pensionato Marco Lera † 20 03 2020

Odontoiatra Giulio Titta † 26 03 2020

Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG Benedetto Comotti † 26 03 2020

Ematologo Anna Maria Focarete † 27 03 2020

Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici di Lecco Dino Pesce † 26 03 2020

Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena Giulio Calvi † 26 03 2020

Medico di medicina generale Marcello Ugolini † 27 03 2020

Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici Abdel Sattar Airoud † 16 03 2020

Medico di medicina generale GiuseppeMaini † 12 03 2020

Medico di medicina generale Luigi Rocca † 26 03 2020

Pediatra Maurizio Galderisi † 27 03 2020

Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli Leone Marco Wischkin † 27 03 2020 (data segnalazione)

Medico internista Rosario Vittorio Gentile † 22 03 2020

Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia Francesco Dall’Antonia † 24 03 2020

Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza Abdulghani Taki Makki † 24 03 2020

Odontoiatra Aurelio Maria Comelli † 28 03 2020

Cardiologo, ex primario di Medicina Interna Michele Lauriola † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Francesco De Alberti † 28 03 2020

Ex presidente OMCeO Lecco Mario Luigi Salerno † 28 03 2020

Fisiatra Roberto Mario Lovotti † 28 03 2020

Medico di medicina generale Domenico Bardelli † 20 03 2020

Odontoiatra Giovanni Francesconi † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Valter Tarantini † 19 03 2020

Ginecologo Guido Riva † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Gaetana Trimarchi † 30 03 2020

Medico di medicina generale Norman Jones † 27 03 2020

Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno Roberto Mileti † 30 03 2020

Ginecologo Marino Signori † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Medico del lavoro Gianpaolo Sbardolini † 26 03 2020

Medico di medicina generale Marcello Cifola † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Otorinolaringoiatra Gennaro Annarumma † 03 04 2020 (data segnalazione)* Francesco Consigliere † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Medico legale e docente universitario Alberto Paolini † 03 04 2020 (data segnalazione)* Riccardo Paris † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Cardiologo Dominique Musafiri † 03 04 2020

Medico di medicina generale Italo Nosari † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Diabetologo Gianroberto Monti † 21 03 2020

Odontoiatra Luciano Riva † 28 03 2020

Pediatra, ex primario all’Ospedale di Desio Federico Vertemati † 31 03 2020

Medico di medicina generale Giovanni Battista Tommasino † 04 04 2020

Medico di medicina generale Paolo Peroni † 30 03 2020

Oftalmologo Riccardo Zucco † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Neurologo Giandomenico Iannucci † 02 04 2020

Medico di medicina generale Ghvont Mrad † 29 03 2020

Medico termale Gianbattista Bertolasi † 02 04 2020

Medico di medicina generale Silvio Lussana † 13 03 2020

Medico internista, ex primario medicina Giuseppe Aldo Spinazzola † 31 03 2020

Cardiologo Vincenzo Emmi † 04 04 2020

Rianimatore Carlo Amodio † 05 04 2020

Radiologo, ex primario di radiologia Adelina Alvino De Martino † 30 03 2020

Cardiologa in pensione, ex primario Orlandini Giancarlo † 06 04 2020 (data segnalazione)* Ravasio Luigi † 06 04 2020 (data segnalazione)* Antonio Pouchè † 31 03 2020*

Ex professore Lorenzo Vella † 29 03 2020

Medico del Lavoro I. S. † 06 04 2020 (data segnalazione)*

Medico penitenziario Mario Ronchi † 20 03 2020

Odontoiatra Giuseppe Vasta † 06 04 2020

Medico di medicina generale Nabeel Khair † 08 04 2020

Medico di medicina generale

