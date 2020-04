Die diplomatischen und militärischen Angriffe der USA gegen Venezuela gehen weiter – von Axel Plasa (contralinea.com.mx)

Berlin, Deutschland. Der diplomatische und militärische Druck der USA gegen Venezuela wurde in den letzten Tagen verstärkt. Am 26. März erließ dieses Land einen Haftbefehl gegen Präsident Nicolás Maduro mit einer Belohnung von 15 Millionen US-Dollar für mutmaßliche Anklagen wegen Drogenhandels. Später kündigte der Sonderbeauftragte der Vereinigten Staaten für Venezuela, Eliot Abrams, einen Plan für einen „politischen Übergang“ im Land als vorläufigen Schritt zur Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen die südamerikanische Nation an, der den Rücktritt von Präsident Maduro sowie “ Interimspräsident ”Juan Guaidó. Das Land würde für einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten bis zu Neuwahlen von der „Übergangsregierung“ regiert. Bis zu Maduros Rücktritt würden die Sanktionen nicht nur aufrechterhalten werden, sondern sogar nocht verschärft.

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza lehnte diesen Plan kategorisch ab und bekräftigte, dass „venezolanische demokratische Institutionen den Schutz ihres venezolanischen Volkes vor verzweifelten Maßnahmen der Regierung Donald Trump garantieren. Venezuelas Unabhängigkeit wird angesichts jedes Angriffs des dekadenten und berüchtigten US-Imperialismus gefestigt.“ Die Politik des Regimewechsels wäre laut der Erklärung der bolivarischen Regierung vom 26. März zum Scheitern verurteilt.

Die deutsche Bundesregierung schloss sich jedoch dieser politischen Übergangsinitiative an und bekräftigte ihre Unterstützung für den „Interimspräsidenten“ Juan Guaidó. In einem Tweet vom 2. April erklärte das Auswärtige Amt, es würde eine von beiden Seiten vertretene Übergangsregierung zur Vorbereitung der Präsidentschafts- / Parlamentswahlen unterstützen. […] Juan Guaidó bleibt für uns der Interimspräsident “.

Die Reaktion des venezolanischen Amtskollegen erfolgte bald. Außenminister Arreaza betonte auf seinem Twitter-Account: „Diese Reaktion der Bundesregierung ist nicht überraschend. Vor Jahren übergab sie ihre Außenpolitik an Washington. Anstatt sich auf die Konfrontation mit Covid-19 zu konzentrieren, verschwenden sie Zeit damit, einen verfassungswidrigen Vorschlag zu unterstützen, der auch gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt.“ An die Seite Deutschland stellten sich unter anderem die Europäische Union, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.

So nahm der Hohe Vertreter der Europäischen Union für auswärtige Angelegenheiten, der Spanier Josep Borrell, nicht nur die Initiative der Vereinigten Staaten gegenüber Venezuela zur Kenntnis, sondern betonte auch, „dass es im Einklang mit der EU [Europäischen Union] steht, eine friedlicher Ausstieg aus der Krise durch einen ausgehandelten Weg zu einer demokratischen Regierung zu erwirken, der heute notwendiger denn je ist. “

Berlins formelle Anerkennung des Gesandten von Guaidó, General Otto Gebauer, als sein persönlicher „Vertreter“, jedoch ohne diplomatischen Korpsstatus und ohne die Loyalität der Botschaft gegenüber Maduro im Amt, zeigt den Pragmatismus der deutschen Regierung. Dies verstößt sogar gegen die Auffassung des wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, die bereits 2019 festgestellt haben, dass eine solche Anerkennung gegen das Völkerrecht verstößt. Mehr im Sinne der Tatsachen rühmt man sich, den Sturz der konstitutionellen Regierung fördern und Guaidó als „verantwortlichen Präsidenten“ anerkennen zu wollen.

Ein Vorfall am 1. April löste sogar Spannungen zwischen den beiden Ländern aus. Der unter portugiesischer Flagge fahrende Kreuzer RCGS Resolute, der der deutschen Firma Columbia Cruise Service mit Sitz in Hamburg und Limassol auf Zypern gehört, befand sich in der Nähe der Insel La Tortuga in Venezuela. Ein Schiff der venezolanischen Küstenwache, die AB Naiguatá und das Kreuzfahrtschiff RCGS Resolute kollidierten und als Folge sank das venezolanische Schiff, ohne dass das portugiesische Kreuzfahrtschiff die Besatzung des venezolanischen Schiffes rettete. Die RCGS Resolute setzte den Weg nach Willemstad, Curaçao, mit geringfügigen Schäden am Bug fort. Alle Besatzungsmitglieder des Patrouillenboots AB Naiguatá wurden von der venezolanischen Marine gerettet.

Die venezolanischen Behörden beschuldigten den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes, Piraterie betrieben zu haben, und es wurde sogar von US-Söldnern an Bord gesprochen. Der Beweis dafür ist, dass den Hafenbehörden von Willemstad der Zugang an Bord verweigert wurde, als sie die Besatzung kontrollieren wollten. Der deutsche Eigentümer bestritt jegliche Verbindung mit dem oben Gesagten und bestand darauf, dass die Ereignisse in internationalen Gewässern stattfanden, was Caracas widerlegt. Um dies zu belegen präsentierte Admiral Giuseppe Alessandrello von der Bolivarischen Marine die Video-, Audio- und GPS-Positionierungstests im öffentlichen TV-Sender VTV.

Während die Protokolle für Schiffe, die sich ohne Erlaubnis in den Hoheitsgewässern des Landes befinden, eingehalten wurden, belegen die wichtigsten deutschen und europäischen Medien, darunter die Bild- Zeitung und die Agentur Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die Beweise der Marine und bestehen darauf, dass der Vorfall in internationalen Gewässern passiert sei und dass es das venezolanische Schiff war, das gegen das Kreuzfahrtschiff gerammt hat. Derzeit befindet das Kreuzfahrtschiff sich im niederländischen Hafen von Willemstad. Derzeit laufen Ermittlungen.

Das Südkommando der USA kündigte am 1. April an, seine militärische Präsenz im karibischen Becken zu verstärken, um den Drogenhandel aus Venezuela einzudämmen, der angeblich von der Regierung Nicolás Maduro koordiniert wurde. Trotz der Tatsache, dass Kolumbien der größte Hersteller von Betäubungsmitteln in der Region ist, ist Venezuela einer der Routen, um Zugang zum US-amerikanischen Markt zu erhalten. Caracas ist jedoch in keiner Weise darin verwickelt, diesen illegalen Verkehr zu fördern, und führt wichtige Operationen zur Bekämpfung des illegalen Verkehrs durch.

Washington führt einen aggressiven Kurs gegen die bolivarische Regierung Venezuelas durch und beschuldigt sie darüberhinaus auch der Unfähigkeit in der aktuellen Krise von Covid-19. Trotz der zwischenzeitlichen Sanktionen haben Hilfslieferungen aus Kuba, China und Russland dazu beigetragen, die Situation zu kontrollieren und von Infektionsfälle nachzuweisen. In Wirklichkeit führen die Vereinigten Staaten die Tabelle der mit dem Coronavirus infizierten Personen an, mit mehr als 381.000 bestätigten Fälle und 12.000 Todesfällen, während es in Venezuela nach Angaben der US-Regierung bis zum 7. April nur 165 bestätigte Fälle und 7 Todesfälle gibt, laut John Hopkins Universität in Baltimore, MD, USA.

Anscheinend wollen die Vereinigten Staaten zusammen mit ihren europäischen Verbündeten – einschließlich Deutschland – die Einkreisung gegen Venezuela verstärken, selbst mit dem Argument eines schlechten Managements der Covid-19. Während es weder im Oslo-Abkommen noch in der Verfassung des Landes eine Figur der „Übergangsregierung“ gibt, will der Sonderbeauftragte für Venezuela, Eliot Abrams, seine Bedingungen für die Absetzung von Maduro auferlegen. Anscheinend wollen sie Guaidó mit der geringen Effektivität, die er bewiesen hat, jetzt als Grund verwenden und ihn opfern opfern, um ihren endgültigen Zweck zu erreichen.

Nicht nur Deutschland, sondern auch die Europäische Union scheinen dieser Agenda blindlings zu folgen, was erneut aufzeigt, dass die sowohl die Außenpolitik Deutschlands als auch der EU weitgehend an der Linie des US-Außenministeriums ausgerichtet sind.

