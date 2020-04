Wegen Corona-Virus: Saudisches Militärbündnis kündigt zweiwöchige Waffenruhe für Jemen an

Im Schatten der Corona-Krise ging der Krieg im Jemen unvermindert weiter. Heute teilte das von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses jedoch mit, dass ab Donnerstag für zwei Wochen eine landesweite Waffenruhe gelte. Ziel sei es, eine drohende Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, so die Militärkoalition gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur SPA. Unter Führung des absolutistischen Königreiches in Riad führt die Militärkoalition mit westlicher Unterstützung einen völkerrechtswidrigen Krieg unter dem insbesondere die jemenitische Zivilbevölkerung leidet. Die Bundesregierung bezeichnet bis heute den Krieg im Jemen als „innerstaatlichen Konflikt“.

https://deutsch.rt.com/international/99293-live-updates-aktuelles-uber-corona/9

