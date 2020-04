Corona-Pandemie: USA vertuschen ihre eigene Verantwortung und beschuldigen verstärkt China für die Krise verantwortlich zu sein

Quelle: https://www.moonofalabama.org/

Die Trump-Administration nutzt die Coronavirus-Pandemie um China verstärkt zu dämonisieren..

Am 21. März hat die Daily Beast berichtet über eine bevorstehende Propagandakampagne hier gegen China:

Da die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA weiterhin rasant zunimmt, startet das Weiße Haus einen Kommunikationsplan für mehrere Bundesbehörden, der sich darauf konzentriert , Peking zu beschuldigen, eine „Vertuschung“ zu orchestrieren und eine globale Pandemie ausgelöst zu haben – laut einer Aussage von zwei US-Regierungsbeamten und einem Regierungsdokument, berichtet The Daily Beast.Das Kabel, das am Freitag an Beamte des Außenministeriums gesendet wurde, beschreibt detailliert die Umstände vor Ort in China, einschließlich Daten zu Coronavirus-Fällen und Todesfällen, dem lokalen Geschäftsumfeld und Transportbeschränkungen. Es gibt aber auch Richtlinien heraus, wie US-Beamte Fragen zum Coronavirus und zur Reaktion des Weißen Hauses in Bezug auf China beantworten oder darüber sprechen sollen. Die Gesprächsthemen scheinen ihren Ursprung im Nationalen Sicherheitsrat zu haben. In einem Abschnitt des Kabels steht „NSC Top Lines: [Volksrepublik China] Propaganda und Desinformation über die Wuhan-Virus-Pandemie“.

Bald begannen die Mainstream-Medien, die neuen Gesprächsthemen zu verbreiten. Eine Google News- Suche nach dem Suchbegriff „China Cover-up“ findet jetzt 449.000 Ergebnisse.

Am 1. April wurde Bloomberg von „Beamten“ zu einem Treffen eingeladen, um die Kampagne zu verstärken, indem die Behauptung einer Vertuschung von Chinas Fall- und Todeszahlen einem „geheimen US-Geheimdienstbericht“ zugeschrieben wurde . Dieser Bericht soll jedoch gar nicht existieren , weil die New York Times einen Tag später berichtete , dass die CIA ihre Jagd nach „authentischen Zahlen“ der Todesfälle in China noch nicht abgeschlossen habe und schreibt weiter:

Zur Frustration sowohl des Weißen Hauses als auch der Geheimdienste konnten die Behörden bisher durch ihre Erhebungsbemühungen keine genaueren Zahlen ermitteln.

Wir haben den Bloomberg- Bericht verwendet , um zu erklären, dass die von China korrekt gemeldeten Todeszahlen sehr unterschiedlich sind von der Gesamtzahl der Todesfälle oder übermäßigen Todesfälle, die eine Epidemie verursacht. Es gab keine Vertuschung durch China, aber natürlich unvollständige Berichterstattung über alle Todesfälle . Ein Tag später die BBC veröffentlichte einen ähnlichen Beitrag.

Am 3. April diskutierte der Economist ebenfalls über falsche Todeszahlen, obwohl er diese in Italien und Spanien gefunden hatte: Die Zahl der Todesopfer bei Covid-19 scheint höher zu sein, als offizielle Zahlen vermuten lassen . Es machte auch die folgende Vertuschungsbemerkung:

[W] Als der Hurrikan Maria 2017 Puerto Rico traf, verzeichnete man in den USA nur 64 Todesfälle. Eine spätere Studie ergab, dass der Anstieg der Gesamttoten nahe bei 3.000 lag. Viele ereigneten sich in Krankenhäusern, die an Strom verloren.

Die überschüssigen Todesfälle durch Covid-19 in bestimmten Gebieten Spaniens und Italiens scheinen bis zu dreimal höher zu sein als die offiziell gemeldeten Todesfälle.



größerDa sich die USA jetzt in einer eigenen katastrophalen Phase des Ausbruchs befinden, erwachen die Medien endlich zu der Tatsache, dass ihre Behauptung von Chinas „Vertuschung“ nicht stimmen.

Heute berichten sowohl die New York Times als auch die Washingon Post, dass die USA die Zahl der Todesfälle, die durch die Pandemie innerhalb ihrer Grenzen verursacht wird, “ vertuschen „. Die Schlagzeile der NYT lautet: Die USA zählen die Zahl der Menschen, die bei der Pandemie ums Leben gekommen sind, herunter, sagen Experten.

Ärzte glauben nun, dass einige Todesfälle im Februar und Anfang März wahrscheinlich als Influenza falsch identifiziert oder nur als Lungenentzündung beschrieben wurden.Selbst unter typischen Umständen sagen Experten des öffentlichen Gesundheitswesens, dass es Monate oder Jahre dauert, um Daten zu erstellen, die so genau wie möglich über Todesfälle bei Infektionsausbrüchen sind.

Die Schlagzeilen der Washington Post : Zahl der Todesopfer bei Coronaviren: Amerikaner sterben mit ziemlicher Sicherheit an Covid-19, werden aber von der offiziellen Zählung ausgeschlossen

Die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten zählen nur Todesfälle, bei denen das Vorhandensein des Coronavirus in einem Labortest bestätigt wird. „Wir wissen, dass es eine Unterschätzung ist“, sagte die Sprecherin der Agentur, Kristen Nordlund.Ein weit verbreiteter Mangel an Zugang zu Tests in den ersten Wochen des US-Ausbruchs bedeutet, dass Menschen mit Atemwegserkrankungen starben, ohne gezählt zu werden, sagen Epidemiologen. Selbst jetzt werden einige Menschen, die zu Hause oder in überlasteten Pflegeheimen sterben, laut Bestattungsunternehmen, medizinischen Prüfern und Vertretern von Pflegeheimen nicht getestet.

Die USA „vertuschten“ Covid-19-Opfer bereits, indem sie nicht genug testeten. Und die US-amerikanische CDC wird jetzt genau das tun, was China während des Ausbruchs in der Provinz Hubei getan hat. Es werden nur bestätigte Fälle und deren Todesfälle gemeldet. Das ist genau dieselbe „Vertuschung“, die die USA China vorgeworfen haben.

Eine anderes Covid-19-Narrativ wurde verwendet, um den Iran zu verunglimpfen, als die Washington Post das Land wegen eine Reihe frisch gegrabener Gräber in Qom verspottete, die „vom Weltraum aus sichtbar“ waren, genau wie alles andere:

In Qom, dem spirituellen Zentrum der regierenden schiitischen Geistlichen im Iran, haben sich laut offiziellen Angaben mehr als 846 Menschen mit dem Virus infiziert. Die iranische Regierung hat jedoch keine offizielle Zahl der Todesopfer für Qom veröffentlicht, wo etwa 1,2 Millionen Menschen leben. Videos, Satellitenbilder und andere Open-Source-Daten vom Friedhof – einem riesigen Komplex sechs Meilen nördlich des Stadtzentrums – deuten jedoch darauf hin, dass die Zahl der vom Virus befallenen Menschen dort erheblich höher ist als die offizielle Zahl.

Jetzt kommen die „vom Weltraum aus sichtbaren“ Grabreihen in die USA. Der Vorsitzende des New Yorker Stadtrats kündigte leider an, dass die Opfer der Epidemie bald vorübergehend in öffentlichen Parks beigesetzt werden:

Mark D. Levine @MarkLevineNYC – 1:33 UTC · 6. April 2020Trauernde Familien berichten, dass sie bis zu einem halben Dutzend Bestattungsunternehmen angerufen haben und keine gefunden haben, die mit ihren verstorbenen Angehörigen umgehen können.

Friedhöfe sind nicht in der Lage, die Anzahl der Bestattungsanfragen zu bewältigen, und lehnen die meisten ab. Es sind nicht nur Todesfälle in Krankenhäusern, die immer mehr zunehmen. An einem durchschnittlichen Tag vor dieser Krise gab es in NYC zu Hause 20 bis 25 Todesfälle. Inmitten dieser Pandemie liegt die Zahl zwischen 200 und 215. *Jeden Tag*. 5 / Zu Beginn dieser Krise konnten wir Menschen, die zu Hause gestorben waren, abtupfen und so einen Coronavirus-Messwert erhalten. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Wir haben einfach nicht die Testkapazität für die großen Zahlen, die zu Hause sterben. 6 / Jetzt sind nur die wenigen, die * vor * dem Tod eine Testbestätigung hatten, auf ihrer Sterbeurkunde als Opfer des Coronavirus gekennzeichnet. Dies bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass wir die Gesamtzahl der Opfer dieser Pandemie unterzählen. 7 / Und immer noch nimmt die Zahl der Körper weiter zu. Die Kühlvorrichtungen für Leichen in den OCME-Einrichtungen in Manhattan und Brooklyn werden bald voll sein. Und dann was? 8 / Bald beginnen wir mit der „vorübergehenden Beisetzung“. Dies wird wahrscheinlich durch die Verwendung eines NYC-Parks für Bestattungen geschehen (ja, Sie haben das richtig gelesen). Für 10 Särge in einer Reihe werden Gräben gegraben. Es wird würdevoll, ordentlich und vorübergehend durchgeführt. Aber es wird schwer für die New Yorker sein. 9 /

New York wird noch einige Zeit eine hohe Sterblichkeitsrate aufweisen, während der Iran nun einen allmählichen Rückgang neuer Fälle verzeichnet. Eine schöne Lichtshow (vid) wurde auf den Azadi-Turm in Teheran projiziert, um den Kampf gegen das Virus zu ehren.

Der Iran trägt auch zur Erforschung der Krankheit bei.

Eine groß angelegte iranische Studie ergab, dass drei Viertel derjenigen, die mildere Symptome von Covid-19 hatten, auch eine sehr plötzliche Geruchsblindheit und manchmal auch einen Geschmacksverlust berichteten. Die Fähigkeit zu riechen kam aber nur sehr langsam zurück. Andere Untersuchungen legen nahe, dass ein bestimmter Zelltyp im Riechorgan der erste Ort sein könnte, an dem das SARS-CoV-2-Virus angreift, bevor es in den Hals und dann tiefer in den Körper gelangt. Selbst Menschen, die nicht krank wurden, aber mit kranken Familienmitgliedern zusammenlebten, berichteten oft von einem Geruchsverlust.

Wer einen plötzlichen Geruchsverlust verspürt, sollte sich daher sofort isolieren, um andere nicht zu infizieren.

Übersetzung: Heinrich Buecker, Coop Anti-War Cafe Berlin

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related