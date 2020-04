12 Schuss als Warnung – dann stürzt der US-amerikanische Fernaufklärer bei Lettland in die Ostsee (Sputniknews)

Die Trümmer der viermotorigen Maschine mit der Bordnummer 59645 liegen bis heute unentdeckt am Grund der Ostsee vor der lettischen Küste. Am 8. April 1950 hat eine Gruppe sowjetischer Jagdflieger den US-amerikanischen Fernaufklärer abgeschossen. Ein lettisches Denkmal zeugt heute davon auf unerwartete Weise.

Sowjetische Diplomaten hatten die amerikanische Regierung mehrfach gewarnt, dass die Aufklärungsflüge im sowjetischen Luftraum über der Ostsee einmal ein böses Ende nehmen würden. Aber die Amerikaner setzten die Flüge, Provokationen und Grenzverletzungen fort. Seit 1946 ging das so.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/BYgP

