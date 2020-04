Rede von Nancy Larenas, Kommunistische Partei Chile vom 4. April bei der Virtuellen Kundgebung / Frente Unido America Latina

Nancy Larenas am 4.4.2020

Die jüngsten Ereignisse bestätigen einmal mehr die Rechtmäßigkeit unserer Proteste vor der US-Botschaft hier in Berlin, die wir seit der letzten Januarwoche 2019, als Juan Guaidó sich zum „Übergangspräsident“ des Landes erklärte, um Nicolas Maduro aus der Präsidentschaft zu zwingen, regelmäßig samstags abhalten. Wir haben unsere solidarische Unterstützung der Bolivarischen Revolution in Venezuela und der Völker unseres Lateinamerikas und der Karibik zusammen mit den Progressiven der Welt immer für notwendig erachtet.

Von dieser Tribüne aus wollen wir anprangern, dass Washington versucht, die Situation der Covid-19 in diesem Moment auszunutzen, die Aufmerksamkeit von seinem Versäumnis, das Virus in seinem Land einzudämmen, abzulenken und Venezuela einen endgültigen Schlag zu versetzen. Die US-Regierung hat am 27. März die Verhängung einer Anklage wegen Drogen-Terrorismus gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seine obersten Regierungsvertreter angeordnet, ohne irgendwelche Beweise im alten Wildweststil mit Millionen Dollar Belohnung, eine kriminelle Handlung, die eine grobe Verletzung des Völkerrechts darstellt und deren Hauptziel die Destabilisierung und der Sturz Venezuelas ist.

Um die Verletzung des Völkerrechts fortzusetzen, stellte der US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag, den 31. März ein Projekt zur Bildung einer angeblichen „Übergangsregierung“ in Venezuela vor, bei dem er das Oppositionsmitglied Juan Guaidó ausschloss, weil er seine destabilisierenden Absichten gegen den verfassungsmäßigen und legitimen Präsidenten Nicolás Maduro nicht erreichte.

Wir fragen von hier aus: Wer gibt den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, die sie in dieser kriminellen Politik unterstützen, wie Deutschland, das Recht, den Weg für Regierungswechsel in einem anderen Land festzulegen oder Putsche in unserem Lateinamerika und der Karibik zu organisieren und durchzuführen? Dies bricht jede Beziehung zu den Staaten, die auf der UN-Charta und dem Völkerrecht basieren.

Es ist eine Schande, dass die deutsche Regierung, die behauptet, sehr demokratisch zu sein, sich jetzt der US-Regierung anschließt in dem Bestreben, eine sogenannte Übergangsregierung im Land zu wollen. Andererseits ist es nicht verwunderlich, denn in der Praxis haben wir gesehen, dass die Position der deutschen Bundesregierung in all diesen Jahren darin bestand, den US-Imperialismus im Zusammenhang mit seinen Putschversuchen gegen Venezuela zu unterstützen.

Und wie der Außenminister der Bolivarischen Republik Venezuela, Jorge Arreaza, am Donnerstag, dem 2. April sagte, sagen wir auch: „Venezuela muß respektiert werden“, und die Entscheidungen über Venezuela werden in Caracas, im Miraflores-Palast, im Rahmen der venezolanischen Verfassung getroffen.

Die dritte Tatsache innerhalb des kriminellen Plans von Trump ist, dass die Vereinigten Staaten in diesen Tagen damit begonnen haben, ihre Streitkräfte, insbesondere die Seestreitkräfte, in der Region zu verlegen, vor allem in der Karibik und in der Nähe von Venezuela, was eine bedrohliche und gefährliche militärische Eskalation bedeutet.

Aber die Bevölkerung Venezuelas, seine Regierung und seine Streitkräfte bereiten sich darauf vor, die bolivarische Revolution und den Frieden zu verteidigen, wie der Staatschef vom Miraflores-Palast (Regierungssitz), Nicolas Maduro, gestern, am 3. April 2020, betonte.

Diese Pläne des US-Imperialismus haben uns in Alarmbereitschaft versetzt, weil wir Lateinamerikaner wissen, was die US-Interventionen in Lateinamerika und der Karibik durch den Einsatz ihrer Central Intelligence Agency (CIA) und ihrer Streitkräfte sind, weil wir sie durchlebt haben und sie eine Blutspur vom Rio Bravo bis nach Feuerland hinterlassen haben.

Die USA haben einen auf militärischen Invasionen basierenden Plan entwickelt, um die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen Lateinamerikas zu erlangen und im Gegenzug den revolutionären Bewegungen, die sich gegen den US-Imperialismus erhoben, ein Ende zu bereiten. Die USA versuchen nun, das Öl und den Reichtum des venezolanischen Amazonasgebiets zu übernehmen.

Wir dürfen die Invasionen in der Dominikanischen Republik (1965), in Grenada (1983) und in Panama (1989) nicht vergessen, Länder, die Opfer dieser interventionistischen Politik des Weißen Hauses waren, die zur Anwendung militärischer Gewalt führte, um die legitimen Regierungen dieser Nationen zu stürzen, was Tod und Zerstörung zur Folge hatte.

Wir befinden uns in einem gefährlichen Moment der Spannung auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Wir müssen Venezuela verteidigen, denn die Verteidigung des Landes bedeutet,

Andererseits befinden wir uns auf internationaler Ebene in einem schwierigen Moment, da das Coronavirus in unser tägliches Leben eingedrungen ist und es erheblich verändert hat. Die Isolation der Menschen wird zum ersten Mal in der Weltgeschichte in den verschiedenen Ländern der Erde immer mehr angewendet. Das macht unseren Protest und unsere Organisation schwierig, aber wir müssen kreativ sein und nach anderen Wegen suchen, um unsere Forderung nach Weltfrieden, Solidarität mit den lateinamerikanischen Völkern mit Venezuela, Kuba und Nicaragua zum Ausdruck zu bringen.

ES LEBE DIE SOLIDARITÄT DER VÖLKER LATEINAMERIKAS UND DER KARIBIK!

VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!!!



VENCEREMOS!!!



ES LEBE DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!

WIR WERDEN GEWINNEN!!!

