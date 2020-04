7.4.2020

Russland hat alle Nationen dazu aufgefordert, ihre Reaktionen in Bezug auf COVID-19 eng mit anderen Staaten zu koordinieren. Auf diese Weise soll unter anderem die Zahl der Todesopfer gesenkt werden. Außerdem warnte Moskau vor einer Politisierung der Pandemie.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/25kh

