Das Corona-Virus wirft Schlaglichter auf die größte Verrücktheiten der USA – von Caitlin Johnstone

„Corona ist ein Schwarzlicht und Amerika ist ein mit Sperma beflecktes Hotelzimmer“, twitterte die Komikerin Megan Amram vor ein paar Wochen farbenfroh . Ihre Beobachtung ist seitdem nur genauer geworden.

Der Unternehmenskronyismus des politischen Systems der USA wurde durch eine massive kleptokratische Rettungsaktion für Unternehmen in Höhe von mehreren Billionen Dollar unterstrichen, von der die tatsächlichen US-Amerikaner nur einen winzigen Bruchteil erhalten. Anstatt dieses Geld dafür zu verwenden, den Menschen einen existenzsichernden Lohn zu zahlen, um während einer globalen Pandemie zu Hause zu bleiben, geht die überwiegende Mehrheit des Geldes an Unternehmen, während die tatsächlichen Menschen nur knapp 1.200 US-Dollar erhalten, die sie zudem frühestens erst im Mai erhalten werden in einer Zeit rekordverdächtiger Arbeitslosigkeit .

Die Anbetung des Kapitalismus in den USA wurde mit der Überschrift des Wall Street Journal „ Dow steigt um mehr als 11% beim größten Sprung an einem einzigen Tage seit 1933 “ hervorgehoben, die genau zur gleichen Zeit läuft wie „Rekordanstieg bei Arbeitslosenansprüchen stoppt den historischen Anstieg des Beschäftigungswachstums – mehr als 3 Millionen Arbeitnehmer beantragen Arbeitslosenunterstützung, da das Coronavirus die Wirtschaft trifft “. Die Aktien boomt, Amazon wächst und Berge von Reichtum werden auf weitläufige Megakonzerne übertragen, während die tatsächlichen Menschen Angst vor der Zukunft haben.

US-Witz über ein Gesundheitssystem wird hervorgehoben, da nicht versicherte COVID-19-Patienten 35.000 US-Dollar an Arztrechnungen sammeln und selbst versicherte COVID-19-Patienten Ausgaben aus eigener Tasche von mehr als 1.300 US-Dollar in Betracht ziehen . Kombinieren Sie dies mit den Millionen von US-Amerikanern, die von der vom Arbeitgeber bereitgestellten Krankenversicherung ausgeschlossen werden, und Sie sehen eine große Anzahl von Menschen, die es vermeiden, getestet zu werden und die Behandlung so weit wie möglich zu vermeiden. Beide Köpfe des zweiköpfigen US-amerikanischen Einparteiensystems haben Jahrzehnte damit verbracht, diese Dynamik mit Nachdruck zu erzeugen.

Einkommens- und Vermögensungleichheit in den USA wird in einer Nation hervorgehoben, die unter all den oben genannten Problemen leidet, während die meisten Menschen in den USA bereits nicht in der Lage waren, sich nur 1.000 US-Dollar Notfallkosten zu leisten . Eine einmalige Zahlung von 1.200 US-Dollar an eine Bevölkerung, die bereits so dünn war, garantiert, dass Millionen in einer Nation mit einer historisch beispiellosen Milliardärsklasse, die noch mehr unverdienten Reichtum verdient, in Schulden und Armut gestürzt werden.

Der Wahnsinn der US-Kriegsmaschine wurde hervorgehoben, als das Bewusstsein während eines globalen Gesundheitsnotfalls wächst, dass die Militärausgaben der Regierung sich negativ auf die Gesundheitsausgaben der Regierung auswirken und die USA über das am stärksten aufgeblähte Militärbudget der Welt verfügen. Jetzt, wie der Journalist Max Blumenthal erklärt , führt die eskalierende Feindseligkeit dieser Kriegsmaschine gegenüber China dazu, dass US-Amerikaner unnötig an dem Virus sterben.

Gefälschtes politisches System der USA wurde hervorgehoben , wie die Demokratische Partei vermutlichen Kandidat vollständig verschwunden für eine Woche und dann wieder ein liefern peinliche Kette von benebelt Interviews nach seiner Rückkehr, die Nation erinnert noch einmal , dass die Demokraten einen laufen tatsächlich, wörtliche Demenz – Patienten für das mächtigste gewählte Amt der Welt. Biden wird natürlich gegen einen inkohärenten Reality-TV-Star antreten, der erst letzte Woche entschieden hat, dass der Virus tatsächlich ein echtes Problem ist, das ernsthaft angegangen werden muss, und der jetzt bereits mit dem Rollback beginnen möchte die unzureichenden Maßnahmen, die seine Verwaltung viel zu spät ergriffen hat. Die Debatten zwischen zwei Männern, die nicht verstehen, was sie tun und keinen Satz zwischen ihnen zusammenfügen können, werden bald auf der ganzen Welt ausgestrahlt, damit die gesamte Zivilisation sie sehen kann.

Die lügnerischen US-Massenmedien werden mit propagandistischen Linien hervorgehoben, die Kim Jong Un erröten lassen würden, wie die New York Times heute behauptet, dass „das medizinische System der USA unübertroffen ist und sein öffentliches Gesundheitssystem als eines der besten der Welt gilt“. . Wir können mit Sicherheit erwarten, dass die US-Medien noch wahnsinniger werden, wenn sie ihre Hysterie auslösende neue Propagandakampagne gegen Russland im Kalten Krieg auch auf China ausweiten.

Die mörderische US-Sanktionsmaschine wurde hervorgehoben, als die USA ihren Wirtschaftskrieg gegen iranische Zivilisten weiter ausbauten. Tausende sind bereits tot und möglicherweise Millionen werden folgen, da Teheran während der Pandemie nicht auf die notwendige Ausrüstung, Medikamente und Ressourcen zugreifen kann. Die Trump-Regierung hat die Sanktionen während des Ausbruchs nicht gelockert und sie sogar ergänzt , weil das Töten iranischer Zivilisten immer das Ziel war. Staatssekretär Mike Pompeo hat bekannt gegeben , dass das Ziel darin besteht, iranische Zivilisten so elend und verzweifelt zu machen, dass sie ihre eigene Regierung stürzen.

Im Grunde genommen wird alles, was verrückt nach den USA ist, zu absurden Karikaturen seines eigenen Wahnsinns verstärkt und für alle sichtbar hervorgehoben. Es gibt eine Menge Hässlichkeit, die als Ergebnis dieses Virus ans Licht kommt, was möglicherweise einer der wenigen Vorteile für alle ist. Wie sie sowohl von Viren als auch von Regierungen sagen, ist Sonnenlicht das beste Desinfektionsmittel.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related