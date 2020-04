Cuomo sieht New York am Höhepunkt – Metropole erwägt Gräber im Park

7.4.2020

Für die Krankenschwester Jillian Primiano ist das nämlich ein Grund dafür gewesen, dass viele Menschen sterben mussten.:

„Dystopisch, apokalyptisch. Ich sehe jeden Tag wie Menschen sterben. Wir haben nicht die Reinigungsmittel die wir brauchen, wir haben nicht den Raum, den wir brauchen, wir haben nicht das Personal das wir brauchen. Vor meinem Krankenhaus stehen Kühlwagen. Es sterben Menschen und es sind arme Menschen, die in Rekordzahlen sterben. Es sind nicht die Reichen, es sind die Armen. Diese Krankheit tötet die Armen. Sie nennen es wahllos. Das ist es nicht. Die Armen sterben, weil sie ihr Haus verlassen und zur Arbeit gehen müssen.“

Täglich sterben in New York Hunderte mit dem Coronavirus infizierte Menschen – so dass jetzt offenbar schon über drastische Maßnahmen im Umgang mit den Leichen nachgedacht wird. Gouverneur Cuomo macht unterdessen Hoffnung – gibt aber keine Entwarnung.

zum Artikel und Video hier:

https://web.de/magazine/news/coronavirus/cuomo-new-york-hoehepunkt-metropole-erwaegt-graeber-park-34586850

