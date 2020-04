Corona-Krise: Offener Brief iranischer Künstler ruft Menschen im Westen dazu auf etwas gegen die US-Sanktionen zu unternehmen.

Wir alle, egal welcher Nationalität wir angehören oder aus welchem ​​Land wir stammen, sind Bürger einer grenzenlosen Utopie namens „KUNST“, die in einer Welt namens „KULTUR“ existiert. Keine Supermacht kann uns verbieten, Mitglieder unserer ART-Nation zu sein. In unserer kollektiven Fantasiewelt, ob wir nun Asiaten, Europäer, Amerikaner oder Afrikaner sind, haben wir alle ein einzigartiges Gen für das Verständnis der Kultur, ein einflussreiches Talent, um die Menschen verständlich zu machen, sowie die Fähigkeit, aktuelle Entwicklungen zu analysieren und Veränderungen vorzunehmen.

Wir alle schaffen Erzählungen und Bilder mit unseren Kunstwerken, mit unserem individuellen Geschmack und Stil und kulturelle Merkmalen für den Frieden über Krieg, das Wissen über die Unwissenheit, das Gute über das Böse, und immer für unsere Erlösung und Auferstehung. Unsere Künstlergesellschaften bemühen sich, unsere Nationen mit unseren kollektiven Werken zu verbessern, obwohl sie viel kleiner sind als die Länder, in denen wir leben.

Auch wenn die Kräfte und die Politik, Lücken geschaffen haben, um hält uns voneinander zu trennen, sind wir stärker und mutiger und bestimmt und einflussreich in vielerlei Hinsicht, um unsere Menschlichkeit und kollektive Botschaften in die Welt zu übertragen.

Derzeit steht jeder von uns, unabhängig von geographischen oder politischen Situationen, Angesicht zu Angesicht einem gemeinsamen Feind gegenüber. Wir müssen unsere Botschaft so schnell wie möglich weitergeben. Wir sind alle gleichermaßen anfällig für diesen mikroskopischen Gegner. Die Errettung aller hängt von der Errettung eines Menschen ab.

Corona ist nicht nur ein Virus, es ist eine einfache und historische Frage, die auf komplexe Antworten von den Völkern und Regierungen der Welt wartet. Kann die Antwort des Iran auf diese Frage mit der der anderen Länder übereinstimmen, während sein Atem durch globale Sanktionen eingeschränkt wird?

Ist es nicht vernünftig anzunehmen, dass die Reaktion von Künstlern aus der ganzen Welt zu dem Corona-Virus anders und effektiver sein wird als die der Politiker der Welt?

Diese Krise wird vorübergehen, mit kleinen oder katastrophalen Verlusten, aber die Sammlung von Geschichten wird auch bleiben. Die Geschichten von erschöpften Krankenschwestern, die in kontaminierten Krankenhausfluren tanzen, um die Moral der Patienten zu erhöhen, während sie ihre Sorgen über den Mangel an Medikamenten und die Grundbedürfnisse des Krankenhauses verbergen; Geschichten von Ärzten, die seit Wochen nicht mehr zu Hause waren und gezwungen sind, ohne Masken, Handschuhe oder Schutzanzüge zu arbeiten, während sie in den Fluren von Krankenhäusern nach Coronavirus-Opfern suchen.

Diese werden alle bleiben in den mikro-historischen Erinnerungen unserer Zeit, und wird von allen früher oder später zu hören sein, entweder von uns oder von Ihnen allen.

Wir hoffen , dass es nicht zu spät ist für einflussreiche und solidarisch vereinte Künstler der Welt, diese Geschichten über die Ungerechtigkeiten gegenüber dem iranischen Volk auszudrücken, so dass die mächtigen Politiker der Welt die richtigen Entscheidungen treffen können.

Die Menschen im Iran sind heute mit einer Krise konfrontiert, mit der Corona-Krise. Sie werden sich dieser Krise auch bewusst sein, aber der „Krise der zu Unrecht verhängten Sanktionen“ sind Sie sich vielleicht nicht bewusst..

Für die Künstler im Iran, ist es wichtig , dass Sie alles das jetzt wissen, dass in dieser Zeit eine so große Zahl von Infizierten (einschließlich der älteren Menschen, die darauf warten an dir Reihe zu kommen) mit einem Mangel an medizinischem Mitteln konfrontiert sind…

Wir wollen wissen , … Was denken Sie? Was sagen Sie? Und was werden Sie tun?

Liste der Unterzeichner:

Anahid Abad, Akbar Azad, Poyan Azadeh, Negar Azarbaijani, Ali Ashtiani-Pour, Amir Asna-Ashari, Saman Ehteshami, Habib Ahmadzadeh, Mostafa Ahmadi, Hamid Ahya, Pourya Akhvas, Pirouz Arjmand, Bahman Ardalan, Homayoun Assili Mahnaz Afzali, Javad Afshar, Bahareh Afshari, Navid Afqah, Kamand Amir-Soleimani, Mazda Ansari, Borzu Arjmand, Sattar Ouraki, Ibrahim Iraj-Zad, Shayesteh Irani, Behdad Babaei, Kourosh Babaei, Tina Bakhshi, Bahram Bedak Boroumand, Rakhshan Bani-E’temd, Ali Boustan, Hossein Behrouzi-Nia, Behzad Behzadpour, Behnam Behzadi, Seyyed Mohammad Beheshti, Nazanin Bayati, Hossein Pakdel, Elham Paveh-Nejad, Parviz Parastoui, Pantea Panahars Pour-Shirzai, Tahmures Pour-Nazeri, Sohrab Pour-Nazeri, Keykhosro Pour-Nazeri, Kiarash Pouzeshi, Dariush Pir-Niakan,Mohammad Pirhadi, Afshin Pirhashemi, Iraj Taghi-Pour, Parviz Tanavoli, Kourosh Tahami, Tina Jame-Garmi, Ardavan Ja’farian, Ali Jafari Poyan, Ali Jalilvand, Vahid Jalilvand, Rouhollah Hejazi, Hadi Hejazi-Far, Fadi -Doust, Mohammad Ali Hossein-Nejad, Ibrahim Haghighi, Shahab Hosseini, Sepideh Khosrojah, Hooman Khala’tbari, Reza Dadvie, Mohammad Reza Delpak, Bahram Radan, Shadmehr Rastin, Kamran Rasoulzadeh, Christophe Rezai, Habib Rezaei, Gholam Reza „Tefeh Razavi, Amir Shahab Razavian, Ali Rahbari, Hassan Riahi, Ali Reza Raisian, Leila Zare“, Ali Reza Zarin-Dast, Salar Zamanian, Jalil Saman, Amir Abbas Setayeshgar, Abbas Sajadi, Pourya Sarayie, Mohammad Sarir, Saeed Sa “ di, Mahdi Sa’di, Mojgan Sayadi, Masoud Salami, Kourosh Soleimani, Sae’d Soheili, Hooman Seidi, Ghazal Shakeri, Mohsen Shah-Ibrahimi,Ali Reza Shoja-Nouri, Homayoun Shajarian, Mohsen Sharifian, Masoud Shoari, Mahdi Shirzad, Abdol Vahab Shahidi, Ahad Sadeghi, Majid Salehi, Rasoul Sadr-Ameli, Behrouz Safarian, Fereshteh Taerpour, Tanaz Tabatabdi, Behrouz Aari, Behrouz Aari. ‚rbani, Mohammad Mahdi Asgharpour, Arie Azimi-Nejad, Ali-Reza Alavian, Hossein Alizadeh, Behrouz Gharibpour, Mojtaba Askari, Hass Alimardani, Homayoun Ghani-Zadeh, Hossein Ghiasi, Alireza A’sar, Sahab Elm, Sahab Elm -Nejad, Mehrdad Farid, Mehran Farhadi, Arash Farhangfar, Arash Ghanadi, Amir Ghanadi, Soroush Ghahramanlou, Farzaneh Kaboli, Abdoljabbar Kakaei, Ardeshir Kamkar, Houshang Kamkar, Mohammad Hadi Karimi, Niki Karimi, Ashkan Kamaian, Ashkan Kamaian Kiai, Milad Kiai, Milad Key-Maram, Masoud Kimiaei, Soheila Golestani, Houshang Golmakani, Davood Ghanjei,Mohammad Reza Gohari, Hamid Motebasem, Kourosh Matin, Navid Mohammad-Zadeh, Milad Mohammadi, Amir Mardaneh, Hadi Marzban, Shabnam Moghadami, Hassan Mostafavi, Majid Matlabi, Hamid Reza Monabati, Seyyed Gholam-Reza Mousavei, Meysam Mahkam, Bijan Mir-Bagheri, Mojtaba Mirtahmasb, Maziar Miri, Shahin Nadschaf-Zadeh, Mehrdad Nosrati, Omid Nemati, Hamidreza Nour-Bakhsh, Javad Nouroz-Beigi, Afshin Hashemi, Karen Homayounfar, Mohammad Reza Honarmand Abbas Reza YazdaniMehrdad Nosrati, Omid Nemati, Hamidreza Nour-Bakhsh, Javad Nouroz-Beigi, Afshin Hashemi, Karen Homayounfar, Mohammad Reza Honarmand, Hossein Yari, Abbas Yari, Reza YazdaniMehrdad Nosrati, Omid Nemati, Hamidreza Nour-Bakhsh, Javad Nouroz-Beigi, Afshin Hashemi, Karen Homayounfar, Mohammad Reza Honarmand, Hossein Yari, Abbas Yari, Reza Yazdani

