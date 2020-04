Erklärung der 77-Gruppe und China zur COVID-19 Pandemie (New York, 3. April 2020)

https://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=200403

1. In dieser Zeit globaler Unsicherheit und der sich entwickelnden katastrophalen Auswirkungen der neuartigen Coronavirus-Pandemie – COVID-19 – drücken die Gruppe der 77 und China ihre Solidarität mit allen Ländern aus, während wir ihre Auswirkungen bekämpfen. Wir sind traurig über den Verlust von Menschenleben und sprechen den Familien derer, die ihre Angehörigen verloren haben, unser tief empfundenes Beileid aus. Wir wünschen auch den Betroffenen, die vor scheinbar unüberwindlichen Herausforderungen stehen, eine baldige und vollständige Genesung. Wir begrüßen die engagierten und hart arbeitenden Angehörigen der Gesundheitsberufe, medizinische Forscher, die sich um die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen bemühen, und andere Mitarbeiter an vorderster Front auf der ganzen Welt, die die Hauptlast der Reaktion auf die aktuelle Gesundheitskrise tragen.

2. Die Gruppe der 77 und China lobt die Regierungen, die rasch Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit ergriffen haben. Wir fordern diejenigen, die dies noch nicht getan haben, auf, dringende Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Wir sind besonders besorgt über die unmittelbaren und längerfristigen Auswirkungen der Krankheit auf die Entwicklungsländer und loben die Geberpartner und -institutionen, die besondere Maßnahmen eingeleitet haben, um die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Die Gruppe begrüßt die Erklärung der G20 zu COVID-19 und ihre Verpflichtungen zur Sicherung der Weltwirtschaft und zur Unterstützung der Entwicklungsländer inmitten der Pandemie. Wir loben auch die Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit, um zu den Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie beizutragen.

3. Die Gruppe gratuliert dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu seiner starken Führung in dieser Krisenzeit und begrüßt die Auflegung des COVID-19-Fonds für Reaktion und Wiederherstellung der Vereinten Nationen zur Stärkung der Gesundheitssysteme und zur Unterstützung schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt. Der Fonds untermauert den koordinierten Ansatz der Vereinten Nationen für mehrere Agenturen und mehrere Sektoren, um die sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Krise auf nationaler und lokaler Ebene anzugehen. In diesem Zusammenhang fordert die Gruppe einen stärkeren Informations- und Technologieaustausch zur Erkennung, Prävention, Behandlung und Bekämpfung der Pandemie.

4. Die Gruppe begrüßt auch die Ankündigungen verschiedener Leiter der Fonds, Programme und Agenturen der Vereinten Nationen zu Maßnahmen zur sofortigen und längerfristigen Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Bewältigung der menschlichen und sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19. Die Pandemie und die Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel und anderen Entwicklungshindernissen ergeben, unterstreichen die Dringlichkeit der Dekade der Maßnahmen und der Umsetzung für eine nachhaltige Entwicklung und die Bedeutung des 75. Jahrestages der Vereinten Nationen als Gelegenheit zur Reflexion und Neukalibrierung unserer Bemühungen.

5. Wir befinden uns zweifellos an einem entscheidenden Punkt. Viele unserer Mitgliedsländer sind angesichts der unvermeidlichen Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums mit schwächenden wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert, einschließlich schwerwiegender fiskalischer und Devisenbeschränkungen. Unsere globale Gemeinschaft muss sich mehr denn je darauf konzentrieren, die Umsetzung der auf Menschen ausgerichteten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen. Die Beendigung der globalen Armut und das Zurücklassen von niemandem und keinem Land erfordern konkrete Maßnahmen, einschließlich der Beschleunigung der Bemühungen um eine universelle Krankenversicherung bis 2030. Zu diesem Zweck müssen unsere Bemühungen auf die unmittelbare Herausforderung der Stärkung unserer kollektiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut umgeleitet werden Pandemie mit wirksamen Strategien. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, koordinierte und wirksame Maßnahmen zur Wahrung der Stabilität der globalen Finanzmärkte und Lieferketten zu ergreifen, unter anderem durch Zollsenkungen und den Abbau von Handelshemmnissen, insbesondere für Arzneimittel und Gesundheitsleistungen, um den ungehinderten Handelsfluss zu erleichtern Förderung der Erholung der Weltwirtschaft. Wir fordern die internationalen Finanzinstitutionen außerdem auf, durch eine größere Flexibilität bei der Beurteilung ihrer Haushaltslage und durch den Einsatz geeigneter Finanzinstrumente dazu beizutragen, die Auswirkungen der Pandemie auf die Entwicklungsländer zu mildern.

6. Wir schätzen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für ihre führende Rolle bei der Koordinierung der Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien und ermutigen sie, auch bei der Entwicklung einer Strategie die Führung zu übernehmen, um sicherzustellen, dass die Regierungen über ausreichende medizinische Ausrüstung verfügen, um die Ausbreitung von COVID einzudämmen -19 und um seine Auswirkungen zu mildern. Wir fordern auch die nationalen Regierungen und lokalen Behörden auf, ihre Öffentlichkeit in die Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit einzubeziehen, und fordern eine stärkere Koordinierung dieser Bemühungen auf regionaler und internationaler Ebene, einschließlich des Austauschs von Informationen und Daten in Echtzeit.

7. Die Gruppe der 77 und China ist der Ansicht, dass sich der Erlass und die Anwendung einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen zu diesem Zeitpunkt negativ auf die Fähigkeit der Staaten auswirken werden, effizient zu reagieren, insbesondere beim Erwerb von medizinischer Ausrüstung und Versorgung, um deren angemessene Behandlung zu gewährleisten Bevölkerung angesichts dieser Pandemie. Letztendlich wirken sich diese Maßnahmen auch auf die wesentliche Zusammenarbeit und Solidarität aus, die zwischen den Nationen herrschen sollte. Wir fordern daher die internationale Gemeinschaft auf, dringende und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen gegen Entwicklungsländer zu unterbinden.

8. Die Gruppe der 77 und China ist entschlossen, keine Stigmatisierung oder Diskriminierung von Staaten, Völkern oder Einzelpersonen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zuzulassen. Dies ist eine Zeit für die internationale Gemeinschaft, sowohl für Industrieländer als auch für Entwicklungsländer, um unsere Fähigkeit zu demonstrieren, solidarisch zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und eine Gemeinschaft der gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.

