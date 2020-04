Die kubanische medizinische Brigade, bestehend aus 52 Ärzten, traf am 26. März in der Lombardei in Italien ein.

Einer von drei Patienten mit COVID-19, die von kubanischen Ärzten in der Lombardei behandelt wurden, hat sich bereits erholt und wurde entlassen.

Laut Dr. Carlos Pérez Díaz, Leiter der kubanischen medizinischen Brigade auf italienischem Gebiet, haben sich 12 der 36 vom Virus in der Lombardei betroffenen Personen bereits erholt.

Perez Diaz erklärte, dass das kubanische Ärzteteam am ersten Arbeitstag 16 Fälle erhalten habe. Diese Patienten kamen von der Intensivstation des Crema-Krankenhauses in der Lombardei.

Laut seiner Aussage gegenüber der kubanischen Presse hatte die medizinische Brigade am 3. April 428 Menschen bedient. Von den mit COVID-19 infizierten Personen wurden 5 auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt. Nur einer der Infizierten starb.

Perez Diaz erläuterte unter anderem die Arbeitsordnung der Ärzte und die Einrichtung von Schichten, die das Team durchführt. Mit seinen Aussagen will die kubanische medizinische Mission die Aufgabe erfüllen, Leben zu retten, eine Mission, die die kubanischen Ärzte „mit einem hohen Maß an Moral, Festigkeit und Bereitschaft“ demonstrierten.

Andererseits betonte er, dass die strengen Biosicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um „alle nach Kuba zurückzukehren und gut zurückzukehren“.

