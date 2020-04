Die Corona-Querfront um KenFM & Co

Wie ich bereits in anderen Beiträgen dargelegt habe, wächst die Gemeinde derjenigen Blogger und „alternativen“ Medienplattformen beständig, welche die Berichterstattung über die Erkrankung mit dem Coronavirus als völlig überdramatisiert zurückweisen.

Die Corona-Krise wird hier vor dem Hintergrund von Kritik an einer möglicher Ausweitung polizeistaatlicher Massnahmen behandelt. Zugleich werden aber die gesundheitlichen Gefahren sehr undifferenziert verharmlost. Den Blick auf die Realität ausserhalb Deutschland verstellt man sich. Alles was von Politik und Medien verlautbart wird will man nicht akzeptieren und vermutet dunkle Absichten dahinter.

Allzu lange haben wichtige Persönlichkeiten in der Friedensbewegung und sogar in der Linken den Plattformen um Ken Jebsen und Rubikon herum zur Prominenz verholfen.

Jetzt zeigt sich das Ergebnis. Im Umfeld von Ken Jebsen hat sich tatsächlich über die Jahre ein ganzes Konvolut von Webseiten und Videoplattformen gebildet, die massive Desinformation betreiben und gleichzeitig sehr richtige Positionen vertreten. Vielen präsentieren sie sich wie Vertreter der Friedensbewegung. Sie infizieren sich gegenseitig unter den in der Szene bakannten Markennamen wie KenFM, Rubikon, NuoVisoTV, NRhZ, EingeschenktTV, SchrangTV, Wissenmanufaktur mit Eva Hermann und Andreas Popp, KlagemauerTV, Hagen Grell, Oliver Janich, Gerhard Wisnewski, CompactTV mit Jürgen Elsässer und zahlreichen anderen mehr.

Als der Youtube-Kanal Nuoviso vor einigen Monaten für ein paar Tage vom Netz verschwand, solidarisierten sich zahlreiche der oben genannten Youtuber spontan und öffentlich. Das beispielsweise auch Mathias Bröckers und der Fernsehjournalist Dirk Pohlmann in dieser Runde auftauchen, sollte uns alle umso nachdenklicher machen:

Die Kanäle, die sich hier öffentlich miteinander als Community solidarisieren erreichen inzwischen ein mehrstelliges Millionenpublikum. Linke Medien dieser Größenordnung existieren nicht. Ein Video von Eva Hermann, in dem sie Dr. Wordarg interviewt wurde inzwischen fast 2.5 Millionen mal angesehen. Dr. Wordgarg, ein pensionierter Impfarzt war der erste Arzt, der die Corona-Erkrankung mit einer normalen Grippe verglich und die Todeszahlen in Frage stellte.

Die sich selbst gern als „Wahrheitsbewegung“ bezeichnende Community vertritt einige populäre Positionen der Friedensbewegung. Viele Beiträge betonen die Notwendigkeit für eine Deeskalation gegenüber Russland. Auch die westliche Politik gegenüber Syrien wird kritisch kommentiert. Beiträge zum Krieg gegen den Terror sind für viele ein Türöffner hin zu diesen Plattformen. Auch andere interessante Themenbereiche werden angesprochen. Selbst bin ich häufig auf diesen Kanälen auf der Suche nach Hintergrundinformation.

Nur fällt immer wieder auf, das sehr große Teile der Inhalte als tendenziell antikommunistisch und anti-links einzuordnen sind. Immer wieder werden auch anti-chinesische Positionen vertreten, sehr deutlich wird dies auf dem Kanal Wissensmanufaktur von Eva Hermann und Andreas Popp, wenn beispielsweise impliziert wird, dass in China eine organisierte Organentnahme-Industrie besteht, die „Regimegegnern“ massenhaft Organe entnimmt. Ein Dauerthema der CIA-unterstützten Falun Gong Sekte und deren Medienplattform Epoch Times. LINK Auffällig auch immer wieder eine massive Ablehnung gegen die linke Tageszeitung junge Welt, vor allem seitens KenFM.

Eingebettet ist das Ganze in ein Gesamtprogramm mit oft sehr interessanten Dokumentationen und Interviews, die ich mir häufig ansehe und ausdrücklich nicht irgendeiner Zensur unterzogen sehen möchte. Aber so genau funktioniert eben gute Desinformation. Zugegeben, auch ich habe, trotz sehr häufiger veröffentlichter Kritik, einige wenige von KenFM-Beiträgen bei mir verlinkt. Wegen der prominenten und sehr interessanten Interviewgäste habe ich vereinzelt meine Bedenken verdrängt.

Um es hier nochmals in aller Deutlichkeit zu wiederholen. Auch ich bin ausdrücklich nicht der Meinung, dass man diese Plattformen zensieren sollte. Die vertretenen Meinungen sind von dem Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt und in diesem Zusammenhang meiner Kritik betone ich nochmals, dass ich mir viele der Inhalte ansehe. Mir ist aber gleichzeitig bewusst, dass hier viele Politiker und Sympathisanten der AFD zu Wort kommen, dass anti-linke und anti-kommunistische und anti-chinesische Standpunkte vertreten werden, und dazu teilweise nationalistische und revisionistische Meinungen verbreitet werden. Hintergründe und Belege dafür hier. LINK

Außerhalb dieses kritischen Beitrags würde ich dies nicht öffentlich machen. Aber es erschließt sich mir einfach nicht, warum man diese Medien öffentlich empfehlen sollte. Viele der Interviewgäste sind sich der rechten Tendenzen einiger der Plattformen wohl auch durchaus bewusst, nur warum grenzen sie sich dann nie explizit in ihren Beiträgen, von zu kritisierenden Inhalten ab. Den meisten scheint es egal zu sein und sie wollen nur ein möglichst großes Publikum. Manche denke, es sei besser gehört zu werden, als gar nicht. Ok, Linken und progressiv Denkenden würde ich diesen strategischen Standpunkt einräumen wollen, wenn sie sich denn in irgendeiner Art und Weise während ihres Interviews dazu äussern würden bzw. nachträglich dazu Stellung beziehen würden. Aber genau dies findet nicht statt. Und genau erfolgt deshalb hier diese meine sehr provokative Stellungnahme.

Tatsächlich wird die Position linker und progressiver Medienplattformen durch ein solches stillschweigendes Verhalten der tatsächlichen Verhältnisse extrem geschwächt und immer mehr Menschen landen auf den Seiten tendenziell rechtsoffener Medien.

Zahlreiche wichtige Politiker und Persönlichkeiten haben diesen Plattformen zu ihrer jetzigen Popularität verholfen und sie haben in ihren Beiträgen nie irgendeine Kritik geäussert. Man kann nur hoffen, dass einige sich jetzt besinnen, neu positionieren und sich abzugrenzen beginnen.

Denn man kann sich ja täuschen, aber man kann sich auch nachträglich erklären und prominent Position beziehen. Und fragen wo wir stehen.

Ein Bundestagsabgeordneter der Partei DIE LINKE, dessen Namen ich hier nicht nenne, schrieb mir kürzlich:

„…..ich teile deine Analyse und Bewertung gänzlich. Die Gruppen, die die Gefährlichkeit von Corona in Frage stellen, gefährden aber nicht nur leichtgläubige Menschen, sondern erweisen dem Anti-Imperialismus und dem Kampf für Frieden einen riesigen Bärendienst. Sie werden nicht zu Unrecht als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, womit auch wir im gewissen Maße in Mithaftung genommen werden“.

Wenn man die derzeitigen Beiträge zum Thema Corona zur Kenntnis nimmt und KenFM und andere weiterhin vor „pauschaler Kritik“ verteidigt, kann man im schlimmsten Fall sogar seinen in verdienter Weise und langer Arbeit aufgebauten Ruf verspielen.

In der Vergangenheit habe ich unzählige Male auf die Nachdenkseiten verlinkt und Artikel empfohlen und ich bin deshalb jetzt sehr enttäuscht, dass zuletzt auch seitens dieser so prominenten Plattform derartige Desinformation unterstützt wird. Eine Plakataktion, die bereits geplant war und inzwischen gebucht ist, werde ich jetzt zurückrufen. Die Nachdenkseiten werde ich in Zukunft deshalb nicht mehr empfehlen. Hier der LINK

Albrecht Müller, Herausgeber der Nachdenkseiten schreibt in einem seiner neuen Beiträge tatsächlich wörtlich:

„Am 3. April haben wir vom versuchten Verriss der „alternativen Medien“ durch Monitor berichtet. Siehe hier: Pauschale Kritik an den “alternativen Medien”. Sie ist genauso unberechtigt wie eine pauschale Kritik an Monitor. Dabei war insbesondere Ken FM in die Schusslinie von Monitor geraten. Herr Restle sollte sich mal dieses Stück, ein Telefoninterview von Ken Jebsen mit dem Professor für Öffentliches Recht, Dietrich Murswiek anhören. Wenn er die Qualität dieses Stückes dann vergleicht mit dem, was seine Zuarbeiter und er selbst leisten, dann kann er eigentlich nur zum Schluss kommen, Ken Jebsen möglichst schnell für die Qualitätsverbesserung seines Magazins zu engagieren“.

Deutlicher kann eine Unterstützung für die Positionen von Ken Jebsen kaum ausfallen.

Die Kritik an den russlandfeindlichen Positionen in dem MONITOR Beitrag, auf die sich Albrecht Müller hier unter anderem bezieht, kann ich nur unterstreichen. Die Beschuldigungen gegen Russland sind grundfalsch und vor allem in diesem Zusammenhang völlig unangebracht, wenn auch leider fast generell typisch für die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien. Dasselbe gilt für die Berichterstattung zu China, Venezuela, Syrien und den Iran. Zumeist wird die offizielle aussenpolitische Position der deutschen Regierung und der NATO-Staaten hier bestärkt und in verschiedener Art und Weise aufbereitet.

Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass nicht alles was in ARD, ZDF und anderen öffentlich-rechtlichen Medien gesendet wird, grundsätzlich falsch ist. Persönlich sehe ich regelmäßig Nachrichten, Talkshows, den Tatort oder andere Sendungen an, um ein umfassenderes Bild zu bekommen.

Dasselbe gilt auch für CNN, Fox, BBC und andere englischsprachige Formate, die ich ebenfalls regelmäßig ansehe. Alle betreiben zu wichtigen Punkten Desinformation, aber auch hier ist diese Desinformation eingebettet in eine Vielzahl authentischer Darstellungen der Realität in der wir leben.

Deshalb sei an dieser Stelle auch auf den folgenden Beitrag des BR verwiesen, den ich gut und richtig finde.

Angesprochen wird hier sogar die Notwendigkeit, die bestehenden Massnahmen zu kritisieren sind, was die Anwendung von Verboten angeht. Auch ich bin der Meinung, dass die Gefahren einer notstandsmässigen Durchsetzung von Massnahmen sehr kritisch beobachtet werden sollten. Auf jeden Fall muss verhindert werden, dass diese Massnahmen auf längere Zeit in Kraft bleiben können. In anderen Ländern, wie beispielsweise Ungarn, Spanien und sogar Frankreich kommt es inzwischen zu gefährlichen Entwicklungen. Vermehrt wird die Verfahrensweise der Ausgangsbeschränkungen in Kritik. Das ist wichtig und muss geschehen.

Nur wenn z.B. Nachdenkseiten-Herausgeber Albrecht Müller hier Ken Jebsen verteidigt, wen führt er hier als Argumentationshilfe an? Er verweist tatsächlich auf ein Interview Ken Jebsens mit dem Staatsrechtler und Professor für Öffentliches Recht, Dietrich Murswiek.

Dieser Staatsrechtler mag hier sehr wohl einige sehr brauchbare Positionen vertreten, nur in welchen Zusammenhängen ist Prof. Murswiek in letzter Zeit besonders aktiv gewesen? Er ist vorwiegend tätig gewesen bei der Erstellung von Gutachten für die AFD . Warum wird gerade dieser Kronzeuge für Ken Jebsen und seine Corona-Theorien von den Nachdenkseiten bemüht? Willy Brandt wird sich vielleicht im Grabe umdrehen.

Auch Ken Jebsen bringt neben seiner jüngsten verantwortungslosen Thesen zum Thema Corona zunehmend rechtspopulistische Personen ins Gespräch. Sein letzter Interviewpartner war zum Beispiel Thorsten Schulte. Dieser bewarb sein neusten Buch bei KenFM. Beide Ken Jebsen und Torsten Schulte liebäugelten in dem Gespräch mit der Idee, rechte und linke Kräfte wieder zusammen an einen Tisch zu bringen. Und wieder bemühte Ken Jebsen seinen Kernsatz. „Mein Publikum ist der Mensch“.

Man geht zusammen interessanterweise auch auf die Finanziers der russische Revolution und deren Nutznießer ein, Es heisst im Beschreibungstext unter dem Video:

„Störende Fragen und Recherchen unerwünscht? Sind neue Erkenntnisse verpönt? Oder ist die Frage: „Warum konnte Adolf Hitler sich so lange finanzieren, und vor allem mit welchem Geld?“, (noch) nicht erlaubt“?

Thorsten Schulte versucht in den meisten seiner Vorträge und Interviews in denen es um sein neustes Buch geht, immer wieder herauszuarbeiten, dass bereits 120 Jahre lang ein Krieg gegen Deutschland geführt wird. Ein Krieg der bis heute geführt wird. Dass aber vom faschistischen Deutschland, mit voller Unterstützung des deutschen Großkapitals, ein Krieg gegen den jüdischen Bolschewismus, gegen die Untermenschen der Sowjetunion begonnen wurde, wird höchstens angedeutet, aber im wesentlichen ausgeklammert.

Auch die Vernichtung der Juden und Zwangsarbeiter, der Kommunisten und anderer Minderheiten wird ausgeklammert. Deutschland und Hitler werden vielmehr als Opfer einer Verschwörung internationaler Netzwerke dargestellt. Schuldig sind US-amerikanische Netzwerke und angloamerikanisches Großkapital. Deutschland ist Opfer. Die „anglo-amerikanische Finanzelite“ und deren perfide Rolle zeigt Schulte auf, zugleich blendet er aus, dass die Nazis sich allzu gern zu Erfüllungsgehilfen dieser Elite gemacht haben. Diese Art von Geschichtsschreibung gewinnt immer mehr an Boden,

In diesem Interview bei KenFM wird zwar weniger deutlich als in Beiträgen bei CompactTV von Jürgen Elsässer, oder beim alljährlichen Querfront-Kongress der Klagemauer-Sekte von Ivo Sasek in der Schweiz. Aber dies genau ist die Grundaussage von Thorsten Schulte.

Einen sehr lesenswerten Beitrag zu dem Buch findet man auch hier.

Hier einige Bilder von Thorsten Schulte und seinen Aktivitäten.

Zurück zum Thema Corona.

Auf wen berufen sich Leute wie Ken Jebsen, Ulli Gellermann und andere, wenn sie die Gefährlichkeit der Corona-Infektion gewissermassen verharmlosen. Bei KenFM können wir die Meinungen aufgelistet nachlesen. Hier gekürzt nur einige Kernaussagen der Experten und Ärzte. LINK HIER

„Ich persönlich halte diesen Covid-Ausbruch für eine schlimme Winter­grippe­epidemie. …………Wir leiden unter einer Medienepidemie!“………Gab es je einen solchen wissenschaftlich begründeten Hinweis für COVID-19? Aus meiner Sicht lautet die einfache Antwort: Nein.“……….. ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: Es könnte durchaus sein, dass wir im Jahr 2020 zusammengerechnet nicht mehr Todesfälle haben werden als in jedem anderen Jahr.“………………..die Krankheit ist aus meiner Sicht nicht so schlimm wie die Influenza. (…) .

Die wiederholte Gleichsetzung der Zahl positiv Getesteter mit der Zahl der Infizierten vernebelt den Blick, die Zählweise bei Corona-Toten ebenfalls. (…) Der Maßstab der Regierung, ab wann eine Abschwächung der Maßnahmen geboten ist, basiert auf einer Scheinzahl von Infizierten, die aber nichts mit der Realität gemein hat.“…………Die Daten aber sprechen dafür, dass diese Erkrankung weniger gefährlich ist als Influenza……………………………zeigen, dass 99 Prozent der aktiven Fälle in der generellen Population ‚mild‘ sind und keine spezifische medizinische Behandlung brauchen.

Die Todesfälle sind vor allem bei älteren Menschen, bei Menschen mit schweren chronischen Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten sowie bei Menschen in beiden Gruppen zu finden………….. Hysterie ist ansteckend………………..ob die Kur vielleicht schlimmer ist als die Krankheit.“………….. Gemeldete Todesfälle, wie die offizielle Rate von 3,4% der Weltgesundheitsorganisation, sind entsetzlich – und bedeutungslos

Eine bevölkerungsweite Todesfallrate von 0,05% ist niedriger als die der saisonalen Grippe. Wenn dies die tatsächliche Rate ist, kann die Abriegelung der Welt mit potenziell enormen sozialen und finanziellen Folgen völlig irrational sein.“………..„Die Medien schüren zum Coronavirus die Angst (…)……………„Die Zahlen zu den jungen Coronavirus-Erkrankten sind irreführend (…)……….. Corona ist auf keinen Fall gefährlicher als Influenza………… ‚Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit deutlich unter einem Prozent liegt, eher sogar im Promillebereich‘,…………… Das sei eine ähnliche Größe wie bei der Influenza.“

Corona ist mehr ein Kopf-Problem‘. Eine deutlich höhere Gefahr als vom Corona-Virus gehe derzeit von der Grippe aus ……….. Maßnahmen, die im Moment getroffen werden, völlig abwegig.“…………………………..‚Corona-Schwindels‘ ……….Patienten​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​l​​​ü​​​g​​​e​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​’​​​​​​​ – ……………..‚Corona-Toten-Lüg​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​e​​​‘ ……………etwa die gleiche Gefährlichkeit wie Influenza. ………….Das ist eine Infektion, die ähnlich verläuft wie Influenza und auch ähnlich ansteckend ist. (…) Masern sind deutlich gefährlicher.“..

In Italien sind die Todesfälle während der regulären Grippesaison jedes Jahr 20-mal höher als die, die bisher mit Covid-19 gestorben sind. Wie kommt es, dass wir die Intensivstationen nicht jedes Jahr überlasten? …………….. Daten bestätigen, dass wir immer noch vor einer Panik-Epidemie stehen und dass die Medien die Hauptverbreiter sind.“……………..„Es ist weder möglich eine signifikant erhöhte Letalität des Virus, noch ein pandemischen Verlauf nachzuweisen. ………….Politik und Ärzteschaft befinden sich bei der Coronakrise – nicht Pandemie da nicht nachgewiesen.

Wenn man Bilder von Särgen und Sterbeabteilungen aus Italien gezeigt bekommt oder Bilder absolut leerer Regale, dann übersteigt deren Wirkungen auch genannte Fakten.“……………….Könnte es sein, dass die Zahlen der Corona-Toten dann dahin schmelzen würden wie Schnee in der Frühlingssonne?“…….Ich kann nur sagen: Diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch und dass, wenn die Gesellschaft die akzeptiert und durchführt, gleich dieses einem kollektiven Selbstmord.“……………„Ein Journalismus, der öffentliche Verlautbarungen nur noch unkritisch nachplappert, ist am Ende…………..Zeitunglesen geht im Moment schnell. Zwei Minuten, wie in der DDR. Einmal blättern und man weiß, dass sich die Regierungsmeinung nicht geändert hat und die Medienlogik auch nicht.“

„Häufig wird gesagt, wenn man jetzt dieses Corona-Virus mit Influenza vergleicht, dann sei das eine Verharmlosung…………………..… ich finde, das wird alles sehr dramatisiert. Vom ersten Tag an sagte ich, die Zahlen stimmten nicht ………….Das ist in der Tat erschreckend, wie sich die Menschen einschüchtern lassen durch eine Darstellung mit Hilfe suggestiver Bilder, die Angst erzeugt. Wir haben im Fernsehen diese Särge aus Italien gesehen und schon sind die Menschen in Furcht und Schrecken versetzt………………… Ich persönlich halte diesen Covid-Ausbruch für eine schlimme Winter­grippe­epidemie. ………….. Wir leiden unter einer Medienepidemie!“

„Nicht mehr als 10 Menschen werden in Israel an der neuartigen Coronavirus-Krankheit COVID-19 sterben, sagte der Nobelpreisträger Michael Levitt .. ‚Ich wäre überrascht, wenn die Zahl der Todesfälle in Israel mehr als 10 betragen würde‘, sagte er und fügte hinzu, dass der jüdische Staat ‚bezüglich der Krankheit nicht auf der Weltkarte zu finden sei‘.“

Abschliessend noch einige Stimmen, die die Lage anders einschätzen. Zunächst die Aussagen von Ärzten:

Ein Hausarzt aus Bayern berichtet über den mittelschweren Krankheitsverlauf eines Patienten, um den gefährlichen Tendenzen zur Verharmlosung entgegenzuwirken.

„Meines Erachtens nach erleben wir hier eine weltweite Naturkatastrophe riesigen Ausmaßes.

Ich finde die bislang getroffenen Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen verhältnismäßig und richtig. Ich finde es falsch, wie von verschiedenen Seiten jetzt zunehmend getan, hier von „Pandemie-Wahn“, „Panikmache“, „Hysterie“, „Big-Pharma-Täuschung“ oder „Totalitärem Staatsverhalten“ zu sprechen.

Meines Erachtens nach liegt die aktuelle Situation nicht an der medienwirksamen Selbstdarstellung einiger einzelner prominenter Pandemieverfechter, sondern an der dramatischen weltweiten Situation.

Meines Erachtens nach sollten alle Kräfte aufgebracht werden, um die enormen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und emotionalen Folgen dieser Katastrophe zu lindern. Ich finde es richtig, alles Menschenmögliche zu tun, um jedes Menschenleben soweit irgendwie möglich zu retten.

Ich finde es falsch und Ausdruck einer perfiden Eugenik davon zu sprechen, es würde jetzt ja „nur“ die Alten und Schwachen treffen.

Ich rufe alle die, die jetzt die allgemeinen Anstrengungen mit Ihren Text- und Videobotschaften konterkarieren dazu auf, das Ihnen mögliche zu tun, um in Ihrem Umfeld die Folgen dieser Naturkatastrophe abzumildern“.

Hier den ausführlichen Patientenbericht des Krankheitsverlaufs lesen:

https://bit.ly/2UJKkVe

Dr. med. Alex Rosen, Vorsitzender der IPPNW (Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.) und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.

Er bittet darauf achten, dass Falschinformationen und Gerüchte nicht ungeprüft und unreflektiert verbreitet werden.

den Bericht lesen hier:

https://weltnetz.tv/story/2312-gedanken-zur-corona-pandemie

Heinrich Bücker, Antikriegscafe Berlin

LINKS:

Während die größte Hilfe aus China, Russland und Kuba kommt, vergiften sowohl deutsche Mainstream-Medien aber auch massive Desinformation in sogenannten „Alternativen“ Medien das Klima.

RT und Sputniknews berichten über die internationale Solidarität Chinas, Russlands und Kubas im Kampf gegen die gefährliche Corona-Pandemie während KenFM, Rubikon u.a. nur Desinformation betreiben. Vor dem Hintergrund von US-Kriegsdrohungen gegen Venezuela ist dies unverantwortlich!





https://cooptv.wordpress.com/2020/03/26/corona-warnung-vor-alternativen-medien-kenfm-rubikon-nuovisotv-schrangtv-wissenmanufaktur/ Die Corona-Krise und die Friedensbewegung https://cooptv.wordpress.com/2020/03/27/corona-krise-und-die-friedensbewegung Weckruf Corona-Krise: Versagen die „alternativen“ Medien? Eindringliche Warnung vor KenFM, Rubikon, NuovisoTV, SchrangTV, Wissenmanufaktur, EingeschenktTV, EpochTimes, N23, KlagemauerTV u.a.m.

