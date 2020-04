NATO-Manöver „Defender Europe 2020“: Alles wird anders, aber der NATO-Kurs bleibt – „Notwendige Unterstützungsleistungen durch die Bundeswehr weiterhin sichergestellt“- Nicht eingestellt, sondern nur „in ihrem Umfang deutlich reduziert“ (Telepolis)

Wie die Junge Welt am 2. April meldet, hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die NATO-Großübung wegen der Coronakrise nicht eingestellt, sondern nur „in ihrem Umfang deutlich reduziert“ sei. Der parlamentarische Staatssekretär Tauber schrieb demnach in seiner Antwort vom 25. März: „Seit dem 13. März 2020 ist jeglicher Transport von Personal und Ausrüstung aus den USA nach Europa eingestellt. Auch innerhalb Europas finden keine Transporte, von einzelnen Versorgungsfahrten abgesehen, mehr statt“. Doch ergänzend heißt es: „Die USA verfolgen noch modifizierte Übungsanteile mit bereits verlegten Truppenteilen in Polen.“

Vermieden wurde laut JW die Beantwortung der Frage, wann die eigens für diese Übung angereisten US-Soldaten wieder abgezogen werden. „Notwendige Unterstützungsleistungen“ würden „durch die Bundeswehr weiterhin sichergestellt“, erklärte Tauber stattdessen. In Abstimmung mit allen beteiligten Nationen solle „zeitnah über das weitere Vorgehen inklusive der Rückverlegung von Kräften“ entschieden werden. Die Bundeswehr werde „nach Beendigung der Covid-19-Pandemielage“ die Übungsplanung generell anpassen.

https://www.heise.de/tp/features/Alles-wird-anders-aber-der-NATO-Kurs-bleibt-4696815.html

