Covid-19: Hausarzt aus Bayern berichtet über den mittelschweren Krankheitsverlauf eines Patienten, um den gefährlichen Tendenzen zur Verharmlosung entgegenzuwirken.

Hier ein Auszug aus seinem Artikel:

„Meines Erachtens nach erleben wir hier eine weltweite Naturkatastrophe riesigen Ausmaßes.

Ich finde die bislang getroffenen Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen verhältnismäßig und richtig. Ich finde es falsch, wie von verschiedenen Seiten jetzt zunehmend getan, hier von „Pandemie-Wahn“, „Panikmache“, „Hysterie“, „Big-Pharma-Täuschung“ oder „Totalitärem Staatsverhalten“ zu sprechen.

Meines Erachtens nach liegt die aktuelle Situation nicht an der medienwirksamen Selbstdarstellung einiger einzelner prominenter Pandemieverfechter, sondern an der dramatischen weltweiten Situation.

Meines Erachtens nach sollten alle Kräfte aufgebracht werden, um die enormen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und emotionalen Folgen dieser Katastrophe zu lindern. Ich finde es richtig, alles Menschenmögliche zu tun, um jedes Menschenleben soweit irgendwie möglich zu retten.

Ich finde es falsch und Ausdruck einer perfiden Eugenik davon zu sprechen, es würde jetzt ja „nur“ die Alten und Schwachen treffen.

Ich rufe alle die, die jetzt die allgemeinen Anstrengungen mit Ihren Text- und Videobotschaften konterkarieren dazu auf, das Ihnen mögliche zu tun, um in Ihrem Umfeld die Folgen dieser Naturkatastrophe abzumildern“.

Bei Interesse an diesem Thema bitte den ganzen Artikel lesen:

https://bit.ly/2UJKkVe

Aufmerksam wurde ich auf den obigen Artikel des Arztes auf der Facebookseite von Oliver Geldener, der einen Videobericht über die sogenannte „Hygienedemo“ am 4.4. in Berlin veröffentlicht hat. Herr Geldener stellt hier die Frage: „Wie gefährlich ist die Atemwegserkrankung #COVID19 wirklich? Und sind die staatlichen Maßnahmen berechtigt“?

Hier schrieb jemand in einem Kommentar zu einem Video von Oliver Geldener das folgende:

„Für Ihren Standpunkt, den ich nicht teile, weil ihm die empirische Grundlage fehlt, müssen persönliche Gründe bei Ihnen ausschlaggebend sein, die ich natürlich nicht kenne. Die empirische Realität, die Sie, ich und jeder nachprüfen kann, ist diese: Anfang März 2020 vermeldet Spanien den ersten Corona-Toten. Anfang April 2020 vermeldet Spanien über 10.000 Corona-Tote. Diese exponentielle Entwicklung ist alarmierend und muss von der Bundesrepublik abgewendet werden mit allen verfügbaren Mitteln und Methoden. Jeder Politiker wird daran gemessen werden, was er gegen die Ausbreitung der Seuche unternommen hat. Ihre Trennung in „Risikogruppen“ und den Rest der Bevölkerung, der Covid-19 leicht wegstecken kann, ist Schwarz-weiß-Denken. Die Grenzen sind fließend und wir wissen oft nicht, wo sie verlaufen. Lesen Sie hier bitte diesen Fallbericht“.

Die Antwort von Oliver Geldener:

„Echt unglaublich, woher Sie die Frechheit nehmen, sich so über mich zu äußern, nur weil ich eine andere Meinung vertrete. Mein Stil ist das nicht. Sie folgen unkritisch der Linie der Regierung, das respektiere ich. Und woher haben Sie die empirische Grundlage genau zu wissen, das alle offiziell als Corona-Tote Geführten auch wirklich an COVID19 gestorben sind“?

Die Antwort hierauf:

„Eine Frechheit meinerseits kann ich nicht erkennen. Es ist nicht meine Absicht, Sie zu beleidigen. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass Ihre Aussagen logisch und empirisch inkongruent sind. Um staatliches Handeln in einer tödlichen Pandemie in verantwortbarer Weise zu kritisieren, muss man als Multiplikator schon mehr Recherche-Ergebnis vorlegen, als ein irgendwo gegriffener, nicht begründeter Zweifel daran, dass ein offizieller Corona-Toter womöglich aus einem anderen Grund gestorben ist. Mir ist kein einziger Fall bekannt. Und das könnte einen Grund haben: Aus sehr guten ethischen Gründen wird kein Arzt sagen: Dieser oder jener Patient wäre in einer Woche ohnehin aus einem anderen Grund gestorben, deshalb in das „kein richtiger Corona-Toter“. Ein solches Denken ist den allermeisten Menschen aus humanistischen oder auch christlichen Gründen fremd. Das weltweit zu erleben, das Primat des Lebens, ist für mich ein wunderbares Erlebnis – trotz aller Trauer um des zehntausendfach zu früh beendetes Lebens“.

Videobericht über die Hygiene-Demo am 4.4. hier der LINK

