Coronavirus: ‚All our ICU patients are in their 50s or younger‘ – Viele Patienten sind 50 Jahre alt oder sogar noch jünger

Der Intensivmediziner erklärt, dass sich die Krankheit „wie ein Lauffeuer“ verbreiten kann und das Potenzial hat, jeden zu töten, selbst wenn man jung und gesund ist.

„Einige von ihnen (die Patienten) sind jünger als ich, und sie sind sicherlich nicht die gebrechlichen, älteren Menschen, von denen einige von uns glaubten, wir würden sie nur sie hier sehen – sie sind jung, sie sind fit und Sie haben junge Familien, genau wie ich. „

Hier ein Interview:

https://www.southwalesargus.co.uk/news/18352485.gwent-doctor-dr-david-hepburn-back-royal-gwent-hospital/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related