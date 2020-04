Hollywood-Legende Oliver Stone attackiert US-Regierung wegen der Sanktionen gegen den Iran und Venezuela in der Covid-19-Krise: „Tiefgreifender Mangel an menschlichem Anstand“

Die Regierung der USA hat ihre Verachtung für menschliches Mitgefühl und globale Solidarität gezeigt, indem sie sich geweigert hat, die drakonische Sanktionen gegen den Iran und Venezuela während der Covid-19-Krise aufzuheben, argumentiert Regisseur Oliver Stone.

Der Iran hat immens unter dem Virus gelitten, stellt Stone in einem in der New York Daily News veröffentlichtem Kommentar fest, aber aufgrund der US-Sanktionen ist die Islamische Republik „angeblich das einzige Land der Welt, das keine Medikamente kaufen kann, die zur Bekämpfung der Pandemie benötigt werden.“

Die ausgesprochene Hollywood-Legende verurteilte in ähnlicher Weise die Entscheidung Washingtons, seine wirtschaftlichen Engpässe in Ländern wie Kuba, Venezuela und Nicaragua aufrechtzuerhalten und in einigen Fällen zu erhöhen, da das Coronavirus die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt belastet.

Im Fall von Venezuela führte der „Zwang“ der USA dazu, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) den Antrag des südamerikanischen Staates auf ein Darlehen in Höhe von 5 Mrd. USD zur Bekämpfung der Pandemie abgelehnt habe, so Stone.

Die USA haben ihren Druck auf Caracas in der globalen Gesundheitskrise verstärkt, die Regierung des Drogenhandels beschuldigt und eine „Übergangsregierung“ gefordert , die Präsident Nicolas Maduro ersetzen soll.

Der preisgekrönte Filmemacher und Aktivist sagte, die Gesundheitskrise habe die Unmenschlichkeit der Außenpolitik Washingtons gezeigt.

„Die derzeitige Pandemie zeigt nicht nur das völlige Versagen unserer Regierung, ihre eigenen Bürger zu schützen, sondern auch den tiefgreifenden Mangel an menschlichem Anstand im Umgang mit anderen Nationen“

Der Regisseur Oliver Stone forderte „ernsthafte moralische Selbstreflexion“ in den USA und warnte davor, dass unzählige Leben in Gefahr seien, es sei denn, es gebe eine „sofortige Kursänderung“.

Laut einer von der Johns Hopkins University durchgeführten Bilanz hat der Iran fast 3.500 Todesfälle durch Covid-19 registriert, wobei inzwischen 19.700 Fälle bestätigt wurden.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte letzte Woche, dass die Krise „eine großartige Gelegenheit für US-Amerikaner ist, sich zu entschuldigen … und die ungerechten und unfairen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben“.

Quelle RT

https://www.rt.com/news/484999-iran-sanctions-coronavirus-oliver-stone/