Corona-Krise: Washington will eigenes Versagen mit Propagandakampagne auf China abwälzen (RT Deutsch)

Um zumindest wieder die Kontrolle über das Corona-Narrativ zurückzuerlangen, würden Beamte der US-Bundesbehörden dazu gedrängt, den Kommunikationsvorgaben aus der Feder des Nationalen Sicherheitsrats Folge zu leisten. So solle zudem der Eindruck einer mit den Äußerungen von US-Präsident Trump kohärenten Einschätzung der Situation erzeugt werden. Jüngst sprach dieser immer wieder vom „China-Virus“, was ebenso regelmäßig auf vehemente Kritik aus Peking stieß. Ärzte und Wissenschaftler der US-Taskforce zur Bekämpfung der Corona-Krise bevorzugen nach wie vor den Ausdruck Corona-Virus.

Diese Gesprächsgrundlagen sind alles, worüber man im Moment wirklich spricht. Alles dreht sich um China. Uns wird gesagt, dass wir versuchen sollen, diese Botschaft auf jede erdenkliche Art und Weise zu verbreiten, einschließlich Pressekonferenzen und Fernsehauftritte“, erklärten US-Beamte aus Washington dem Daily Beast.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/25hl

