Corona-Krise: Verschwundene Masken: Bundesregierung prüft Berliner Vorwürfe gegen die USA. Berlins Regierender Bürgermeister behauptet, die USA hätten für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken umgeleitet. Viele sind Fragen offen. (Berliner Zeitung)

Zur Erinnerung:

Sechs Millionen Corona-Schutzmasken spurlos verschwunden. Diese Meldung vom 24.März brachten auch andere deutsche Medien. Aber schnell verstummten sie, denn Kenia reagierte umgehend: Die Überprüfung des Falles habe ergeben, dass die Nachricht des Spiegels ein eindeutiges Fake sei. Seitdem war auch nichts mehr zu hören.

Mit Fakes vom eigenen Versagen ablenken?



https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/bundesregierung-schaltet-sich-in-maskensstreit-zwischen-berlin-und-den-usa-ein-li.80526

4.4.2020

Verschwundene Masken: Bundesregierung prüft Berliner Vorwürfe gegen die USA

Berlins Regierender Bürgermeister behauptet, die USA hätten für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken in die Staaten umgeleitet. Doch bei dem Vorgang sind viele Fragen offen.

