Corona in Kuba: Teile Havannas unter Quarantäne (amerika21)

Nur einige ausgewählte Personen, „die außerhalb der Gemeinde unverzichtbar sind“, dürfen noch das Haus und die Zone verlassen und müssen sich zuvor einem Covid-19-Test unterziehen. Für alle anderen gilt dann eine strikte Ausgangssperre. Auch kein Bus darf dann mehr durch das Gebiet fahren. „Wir müssen auf der sozialen Isolierung beharren, die uns die Erreichung unserer Ziele im Kampf gegen Covid-19 ermöglicht“

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2020/04/238797/kuba-coronateile-havannas-quarantaene

