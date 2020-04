Corona-Bekämpfung: Moskau nimmt umfassende Desinfektion öffentlicher Räume vor (Sputniknews)

Darüber hinaus würden in Moskau beispiellose Maßnahmen zur Vorbeugung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen, sagte Birjukow: Die Treppenflure in Häusern, wo Corona-Infizierte leben oder von Menschen, die sich wegen eines möglichen Kontakts mit Infizierten in Quarantäne befinden würden, würden ebenfalls desinfiziert. Auch werde derzeit in allen anderen Hausfluren die Feuchtreinigung öfter vorgenommen, so der Vizebürgermeister.

Insgesamt sollen rund 3500 Sprengwagen und Sprühgeräte zum Einsatz kommen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://sptnkne.ws/BVYg

