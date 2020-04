CODEPINK: Kein Krieg gegen Venezuela! Sanktionen stoppen / COVID19 Hilfe ermöglichen!

Liebe Unterzeichner,

Wir haben es geschafft! Twitter hat die Konten von Venezuelas COVID-19-Antwort freigegeben. Der Vizepräsident, das Gesundheitsministerium und über 40 andere sind jetzt wieder online, und unser Druck hat geholfen! Lassen Sie uns den Schwung beibehalten, indem wir Trumps Eskalation des Drucks auf Venezuela anprangern: Der Generalstaatsanwalt William Barr hat gerade Präsident Nicolás Maduro und 13 andere hochrangige derzeitige oder ehemalige Regierungsbeamte unter dem Vorwurf des „Narko-Terrorismus“ angeklagt und eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Informationen, die zu Maduros Verhaftung führten, sowie 10 Millionen Dollar Belohnung für vier weitere Personen ausgesetzt. Mit 55 Millionen Dollar könnte man eine Menge Beatmungsgeräte kaufen. Stattdessen wird es für einen Regimewechsel eingesetzt.

Dieser Schritt ist Teil der jüngsten Eskalation in Trumps Plänen für Venezuela und Teil der Strategie des Außenministeriums des „maximalen Drucks“, die auch einen Marineeinsatz beinhaltet, der ein Vorspiel zu einer vollständigen Seeblockade sein könnte, was eine Kriegshandlung ist. Um mehr über die Bemühungen der Trump-Regierung um einen Regimewechsel und den regionalen Drogenhandel zu erfahren, schauen Sie sich das Interview von Teri Mattson von CODEPINK an, Fulton Armstrong, Professor an der American University und ehemaliger CIA-Analyst.

Sie können sich uns auch anschließen und diesen offenen Brief unterschreiben, der die Heuchelei der Trump-Regierung bei der Anklage gegen die venezolanische Regierung anprangert!

Die Anklage behauptet, dass die venezolanische Regierung versucht, die Straßen der USA mit Kokain zu überschwemmen. Es wäre beunruhigend, wenn das wahr wäre, aber Tatsache ist, dass 90% des Kokains in den Vereinigten Staaten (der größte Konsument der Welt) aus Kolumbien (dem größten Produzenten der Welt) kommt, und dennoch bleibt Kolumbien ein enger Verbündeter der USA, der weiterhin jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar an Militärhilfe erhält. Dies zeigt, dass die Anklagen völlig heuchlerisch und politisch parteiisch sind.

Es geht nicht darum, den Drogenhandel zu stoppen; es geht um einen Regimewechsel. Die Trump-Regierung tut alles, um den Dialog zwischen der Regierung Maduro und der gemäßigten Opposition zu sabotieren. Dieser jüngste Schritt erfolgte einen Tag, nachdem Maduro angeboten hatte, sich an einem nationalen Dialog zu beteiligen, um einen Konsens über eine Antwort auf COVID-19 zu erzielen.

Unterzeichnen Sie diesen offenen Brief, um zu fordern, dass Trump diese grundlosen Anklagen fallen lässt, die mörderischen Sanktionen gegen Venezuela aufhebt und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern normalisiert!

Zum Unterzeichnen:

LINK HIER

CODEPINK hat eine führende Rolle beim Aufbau einer Bewegung gegen die Bemühungen der US-Regierung um einen Regimewechsel in Venezuela übernommen. Einer der Schlüssel zum Aufbau einer Bewegung ist das Lernen, daher sollten Sie jede Woche an unserem Webinar „Going On In Latin America“ der WTF mit Teri Mattson teilnehmen.

In Solidarität,

Leonardo, Medea, Michelle und Teri

CODEPINK Lateinamerika-Kampagne

