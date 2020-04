Chinas sozialistische Planung und COVID-19 – „Gesundheitseidenstraße“ organisiert Hilfslieferungen medizinischer Ausrüstung in 89 Länder – von Sara Flounders (workers.org)

https://www.workers.org/2020/04/47484/

Die globale COVID-19-Viruspandemie hat den Widerspruch zwischen einer globalisierten Weltwirtschaft und einem immer noch existierenden, aber archaischen kapitalistischen System, das auf der privaten Enteignung von Reichtum und Ressourcen beruht, im schärfsten Licht aufgedeckt.

Der unermüdliche Drang, von jeder Art menschlicher Interaktion zu profitieren, ist heute die größte Gefahr für die Menschen auf dem ganzen Planeten.

Gleichzeitig sendet China enorme Hilfe an Länder, die dringend medizinische und persönliche Schutzausrüstung benötigen. Diese massiven Solidaritätslieferungen zeigen die Überlegenheit der sozialistischen Grundplanung Chinas.

China sendet auf dem Luft-, Schienen- und Seeweg benötigte medizinische Ausrüstung in 89 Länder auf der ganzen Welt. Dazu gehören Testkits, Gesichtsmasken, Schutzkleidung, Schutzbrillen, Stirnthermometer und Beatmungsgeräte.

Chinesische Mediziner und Flugzeugladungen mit lebensnotwendigen Gütern wurden bereits in 28 Länder in Asien, 26 in Afrika, 16 in Europa, 10 im Südpazifik und neun in Amerika entsandt. Diese Hilfe ist Chinas intensivste und umfassendste humanitäre Notoperation seit der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949. (China Daily, 26. März)

22 Luftbrücken mit medizinischer Versorgung aus China

Im Gegensatz dazu sind die Vereinigten Staaten, immer noch die größte und reichste Volkswirtschaft der Welt, von einem völligen Mangel an Planung und sogar der Fähigkeit, die Bevölkerung für ihr eigenes Überleben zu mobilisieren, überwältigt. Die gemeldeten COVID-19-Todesfälle in den USA übersteigen inzwischen die in China, obwohl China fast viermal so viele Einwohner hat und das erste Land war, das von dieser neuen Krankheit betroffen war. (worldometers.info/coronavirus, 2. April)

US-amerikanische gemeinnützige Gesundheitsunternehmen und Regierungsbehörden auf allen Ebenen wenden sich jetzt an China, um wichtige Vorräte zu bestellen. Dies folgt auf zwei Monate rassistischer Lächerlichkeit, politischer Angriffe und der Ablehnung von Unterstützungsangeboten sowohl Chinas als auch der Weltgesundheitsorganisation.

Völlig frustriert über die Unfähigkeit eines Teils der US-Regierung, diese wesentlichen Versorgungsprobleme zu lösen, haben Gouverneure, Bürgermeister, gemeinnützige Organisationen, gemeinnützige Gruppen und Partnerstadtgruppen sowie große Gesundheitskomplexe begonnen, ihre eigenen Handelsabkommen mit chinesischen Unternehmen abzuschließen und Notfalllieferungen zu organisieren.

Die Federal Emergency Management Agency trat ein und organisierte 22 Luftbrücken mit Lieferungen aus China – richtete ihre Verteilung jedoch über gewinnbringende Netzwerke des privaten Sektors ein. Am 29. März kam ein Verkehrsflugzeug mit 80 Tonnen medizinischer Versorgung aus China in New York an. Es lieferte 130.000 N95-Masken, 1,8 Millionen Gesichtsmasken und -kleider, 10 Millionen Handschuhe und Tausende von Thermometern für den Vertrieb in New York, New Jersey und Connecticut. Ähnliche Flüge nach Chicago und Cleveland waren für die nächsten zwei Tage geplant. (New York Times, 29. März)

Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, sagt, dass der Staat, der heute das Epizentrum für das Coronavirus ist, dringend 40.000 Beatmungsgeräte benötigt. Leider waren keine Beatmungsgeräte verfügbar. Europäische Unternehmen hatten bereits das gesamte Inventar des größten chinesischen Ventilatorherstellers aufgekauft.

Die Europäische Union war ebenfalls überwältigt

Das Coronavirus hat nicht nur die USA, das Zentrum des internationalen Finanzkapitals, überwältigt. Andere hoch entwickelte imperialistische Länder, darunter Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, schwanken ebenfalls unter ihren Auswirkungen.

Sie konnten auch nicht effektiv reagieren. Um ihre kapitalistischen Unternehmen und Banken nach dem globalen kapitalistischen Absturz von 2008 wiederzubeleben, hatte die Europäische Union den Mitgliedsländern nach dem globalen kapitalistischen Absturz jahrelange Sparmaßnahmen und Kürzungen bei den Sozialprogrammen auferlegt. Jetzt weigert sich die EU, die Hilfe auch mit ihren Mitgliedsländern zu teilen. mit seinen Ländern.

Keines dieser imperialistischen Länder bietet dem Rest der Welt etwas an, da sich diese extreme medizinische Krise auf über 190 Länder ausbreitet.

Weniger als eine Stunde der Pentagon-Ausgaben

Mit großer Begeisterung versprach die US-Regierung 62 Millionen US-Dollar von der Agentur für internationale Entwicklung, um die Pandemie zu bekämpfen. Dies ist weniger als das, was das Pentagon in einer Stunde an Geld verbrennt. Das enorme Pentagon-Budget von 746 Milliarden US-Dollar – ein Großteil davon ist eine Subvention für Öl- und Militärunternehmen – verbraucht ungefähr 2 Milliarden US-Dollar pro Tag oder 80 Millionen US-Dollar pro Stunde.

Obwohl US-Außenminister Mike Pompeo keinem Land echte Hilfe anbot, griff er China und die Länder an, die Chinas Hilfe annehmen, und behauptete: „Die Kommunistische Partei Chinas stellt eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesundheit und Lebensweise dar, wie es das Wuhan-Virus eindeutig getan hat gezeigt.“ (Los Angeles Times, 29. März) Die Trump-Regierung hat auch die Nöte dieser globalen Krise genutzt, um die Sanktionen zu verschärfen und die Bedrohungen für den Iran und Venezuela zu erhöhen.

Chinas „Gesundheitseidenstraße“

Das Coronavirus kommt in vielen Ländern an, die bereits unter humanitären Krisen durch US-Kriege und -Sanktionen sowie Naturkatastrophen und Klimawandel gelitten haben. China baut also eine sogenannte Gesundheitsseidenstraße auf. Qualifizierte chinesische Ärzteteams sind in einer wachsenden Anzahl von Ländern angekommen, darunter Iran, Irak, Italien, Serbien, Venezuela, Pakistan und Kambodscha.

Am 11. März, als das COVID-19-Virus in China nachließ, wurde auch afrikanischen Ländern sofortige Hilfe versprochen. Ausrüstung allein kann die Gesundheitskrise in Ländern ohne nationales Gesundheitssystem nicht überwinden. Die 20.000 Testkits, 100.000 Masken und 1.000 Schutzanzüge, die in jedes afrikanische Land geliefert werden sollen, werden jedoch große Auswirkungen haben.

Am 22. März traf ein chinesisches Ärzteteam mit seiner ersten Lieferung von 16 Tonnen in Serbien ein. Die Europäische Union hatte Serbien unter Berufung auf von den USA verhängte Sanktionen jegliche Unterstützung verweigert.

Am 27. März wurden in Wien 130 Tonnen Schutzausrüstung aus China nach Italien entladen.

Der China-Europe Express, eine vor mehr als einem Jahrzehnt eröffnete Bahnlinie, verbindet 48 chinesische Städte mit Europa. Am 28. März verließ der erste Güterzug, der China nach zwei Monaten Sperrung verließ, Wuhan. Die 19 Autos wurden mit lokal hergestellten medizinischen Hilfsgütern beladen.

Wuhan war Chinas am stärksten vom COVID-19-Virus betroffen. Jetzt verfügt es über viel Fachwissen und neu hergestellte medizinische Geräte, die der Welt angeboten werden. Reuters berichtet, dass am 22. März eine Million Masken und Handschuhe aus China in Frankreich eingetroffen sind.

China entwickelt Diagnose- und Behandlungspläne

Chinas Nationale Gesundheitskommission hat eine unschätzbare Reihe von Diagnose- und Behandlungsplänen zusammengestellt. Sie und andere technische Dokumente werden an 180 Länder und mehr als 10 internationale und regionale Organisationen weitergegeben.

Die Kommission hat außerdem einen intensiven Austausch mit der internationalen Gemeinschaft geführt und etwa 30 Videokonferenzen zu technischen Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus mit mehr als 100 Ländern und Regionen abgehalten.

Eine solche Videokonferenz mit der Weltgesundheitsorganisation, die am 12. März stattfand, teilte Chinas Erfahrungen mit Vertretern aus 77 Ländern und sieben internationalen Organisationen. Es wurde online von mehr als 100.000 Menschen angesehen.

Profit-System schafft Katastrophen

Warum wurden in dieser globalen Wirtschaft von der Trump-Regierung Angebote für wichtige Testgeräte und medizinische Versorgung aus China und sogar von der Weltgesundheitsorganisation abgelehnt?

Dies liegt nicht nur an der wachsenden Feindseligkeit der USA gegenüber Chinas beeindruckendem Entwicklungsstand. Es wird auch nicht nur von rechten Ideologen angetrieben.

Medizinische Versorgung beruht auf dem System von Gewinnmaximierung. Kostenlose oder kostengünstige Testkits und medizinische Versorgung bedrohen den kapitalistischen Drang, von jeder menschlichen Transaktion zu profitieren. Pharma-, Medizin- und Versicherungsunternehmen sind heute die profitabelsten Unternehmen in den USA. Zusammen mit Öl und sogenannten Verteidigungsunternehmen dominieren sie das Finanzkapital.

Während der entscheidenden zwei Monate, in denen diese lebenswichtigen Vorräte schnell bestellt oder hergestellt und gelagert werden konnten, gab es noch keinen ausreichend starken Gewinnanreiz, um sie zu produzieren. Medizinische Einrichtungen in den USA arbeiten mit schlanken Wegen zwischen Bestellung und Auslieferung.

Der ungeplante und wettbewerbsbasierte Charakter der kapitalistischen Produktion verzerrt jede soziale Interaktion. Wilde Spekulationen und schnelle Gewinnblasen sind die Norm.

Als die Krise für Millionen offensichtlich wurde, wurde alles, was als möglich angesehen wurde, sofort für Spekulationen gehortet. Dies hat zu einem lebensbedrohlichen Mangel an Händedesinfektionsmitteln, Gesichtsmasken, essentiellen Lebensmitteln und sogar Toilettenpapier geführt.

Wer zahlt und wer profitiert, ist die Grundfrage in allen kapitalistischen Beziehungen. Was am dringendsten benötigt wird – um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen – ist nicht Teil der Berechnung.

Bereits im Januar identifizierten die eigenen medizinischen Experten der Trump-Administration einen wahrscheinlichen Mangel an Beatmungsgeräten als kritisches Problem. Doch „sowohl das Weiße Haus als auch die Federal Emergency Management Agency hatten Mühe zu definieren, was benötigt wird, wer dafür bezahlen würde und wie das Problem der Lieferketten gelöst werden kann.“ („Die Allianz mit der Industrie tut Trump bei der Suche nach Ventilatoren nicht gut“, New York Times, 20. März)

Trump wusste, dass nichts passierte, um eines dieser Probleme zu lösen, und versicherte weiterhin: „Wir werden viel haben.“

Viele Medienberichte haben bestätigt, dass das Fehlen von Testkits darauf zurückzuführen ist, dass die Hersteller auf Exklusivverträgen mit garantierten Gewinnen bestehen. Follow-through- und Vertriebspläne fehlten ebenfalls völlig. Selbst wie man die Testergebnisse zählt, wurde nicht im Voraus ausgearbeitet.

Keine Planung für die Bedürfnisse der Bevölkerung, zusammen mit einer chaotischen Planung für das, was rentabel ist, hat in jedem Krankenhaus in den USA zu einer Krise geführt. Private und öffentliche Krankenhäuser, konkurrierende Stadt-, Landes- und Bundesbehörden sowie lokale und nationale Wohltätigkeitsorganisationen führen derzeit Bieterkriege um bestehende Lieferungen.

Sozialistische Planung ist die Antwort

Wie konnte China das Virus kontrollieren? Wie kann es nun beginnen, anderen Ländern weltweit massive Hilfe zu leisten?

Die sozialistische Planung und das groß angelegte kollektive Eigentum an wichtigen Industrien, einschließlich der medizinischen Industrie, waren eindeutig entscheidend.

Selbst in kleinen Entwicklungsländern befreit die sozialistische Planung die Wirtschaft von der Deckung des Binnenbedarfs und leistet sogar wichtige Beiträge für andere Länder, die von der wirtschaftlichen Vorherrschaft der USA und den archaischen sozialen Beziehungen gefangen sind.

Schauen wir uns Kuba an. Als Land mit nur 11 Millionen Einwohnern entsendet es mehr Ärzte in Entwicklungsländer als die Weltgesundheitsorganisation. Kuba hat auch ein Medikament entwickelt und frei mit der Welt geteilt. Ein Medikament das bei der Behandlung von Patienten hilft, die positiv auf COVID-19 getestet wurden: Interferon Alfa-2B.

Bisher hat die US-Regierung nicht nur die Verwendung von Medikamenten aus Kuba verboten, sondern hat auch Länder bedroht, die diese akzeptieren. Da die Zahl der Todesopfer in den USA jedoch steigt, kann die Nachfrage nach Behandlungen und medizinischen Geräten zu Änderungen der scheinbar in Stein gemeißelten Richtlinien führen.

China hat sich bemüht, die Unterentwicklung der Vergangenheit zu überwinden, indem es verschiedene Formen der zentralen Planung, des lokalen kollektiven Eigentums, der kapitalistischen Anreize und des gemeinsamen Eigentums mit westlichen Unternehmen und Banken in Einklang gebracht hat. Gleichzeitig hat die Kommunistische Partei eine breite politische und wirtschaftliche Kontrolle aufrechterhalten. Sie hat nationale Entwicklungspläne geleitet und kontrolliert, was imperialistische Unternehmen in China tun können und was nicht.

China ist immer noch ein Entwicklungsland, das aus 200 Jahren kolonialer Plünderung und Unterentwicklung hervorgegangen ist. Aber es hat sich seit seiner kommunistischen Revolution von 1949 stetig weiterentwickelt und die archaischen Eigentumsverhältnisse und die imperialistische Herrschaft aufgehoben. Diese Revolution vor 70 Jahren hat den Unterschied in dieser globalen Pandemie ausgemacht.

(zuerst erschienen in der China Daily)

Sara Flounders ist eine politische Aktivistin in den USA, die seit den 1960er Jahren in der Antikriegs-Bewegung aktiv ist. Sie ist Mitglied des Sekretariats der Workers World Party sowie Hauptleiterin des International Action Center. Sie schreibt häufig für die Zeitung Workers World und andere Portale.

Übersetzung: Heinrich Bücker, Anti-War Cafe Berlin

