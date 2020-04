Samstag 4. April in Berlin: Lateinamerikanische und deutsche Aktivisten in Solidarität mit Venezuelas Präsident Nicolas Maduro

–

Der Aussenminister der Bolivarischen Republik Venezuela,

Jorge Arreaza hat retweetet:

.

#SOLIDARIDAD | Siempre consecuentes, activistas latinoamericanos y alemanes manifestaron su apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente @NicolasMaduro este sábado en Berlín. Llevan más de un año rodilla en tierra…¡nada los detiene!@jaarreaza @CancilleriaVE @Mippcivzla pic.twitter.com/nOXGtaG7i8 — Embajada de Venezuela en Alemania (@EmbaVEAlemania) April 4, 2020

#SOLIDARIDAD | Immer konsequent drückten lateinamerikanische und deutsche Aktivisten ihre Unterstützung für die Menschen in Venezuela und den Präsidenten aus @NicolasMaduro diesen Samstag in Berlin. Sie sind seit mehr als einem Jahr auf den Knien … nichts hält sie auf!

weitere Infos der virtuellen Kundgebung hier:

http://haendewegvonvenezuela.net

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung28.03.20.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related