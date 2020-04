Russia Today (RT) berichtet auf seiner Internetseite von schockierenden Zustände in Ecuador – Krankenhäuser und Leichenhallen der Stadt von großer Zahl neuer Patienten und Todesfällen überfordert.

Ausführlicher Bericht bei RT: https://on.rt.com/ae6o

Die Hafenstadt Guayaquil, rund 260 Meilen südlich der Hauptstadt Quito, wurde von dem Corona-Ausbruch besonders schwer getroffen. Krankenhäuser und Leichenhallen der Stadt von einer Flut neuer Patienten und Todesfällen völlig überwältigt. Da die lokalen Behörden nicht in der Lage sind, mit dem Zustrom von Opfern Schritt zu halten, hat Präsident Lenin Moreno eine Task Force eingerichtet, um das Problem anzugehen, und Jorge Wated, Vorstandsvorsitzender von BanEcuador – einer selbst beschriebenen „öffentlichen Entwicklungsbank“ – als Leiter der Bemühungen herangezogen .

Um die Sammlung von Leichen zu ermöglichen, hat Wated Bestattungsunternehmen erlaubt, die landesweite bestehende Ausgangssperre zu umgehen, um bis in die Nacht hinein arbeiten zu können, um die Verstorbenen zu sammeln, und man hat jetzt Teams von Soldaten und Polizisten entsandt, um Leichen von Häusern, Krankenhäusern und sogar Straßen in der Umgebung Stadt abzuholen.

Die Bemühungen sind jedoch immer noch unzureichend und haben unzählige Bürger in die sozialen Medien dazu gebracht verzweifelt um Hilfe zu bitten. Sie haben Wated über seinen Twitter-Account direkt angesprochen, wo er regelmäßig über die bevorstehenden schwierigen Aufgaben informiert.

Obwohl Ecuador bisher zum Covid-19 Ausbruch nur rund 3.300 Infektionen und 145 Todesfälle gemeldet hat – über 100 davon in Guayaquil -, hängen die offiziellen Krankheits- und Todesopfer von der Anzahl der durchgeführten Tests ab, und Ecuador hat mit einem Mangel an Testkits zu kämpfen. Gesundheitsbeamte können Fälle nicht überprüfen und zu offiziellen Zahlen hinzufügen.

„Die Wahrheit muss gesagt werden. Wir wissen, dass sowohl die Anzahl der Infektionen als auch die offiziellen Aufzeichnungen nicht ausreichen. Die Realität übersteigt immer die Anzahl der Tests “ , sagte Ecuadors Präsident kürzlich in einer Ansprache.

Bis Freitag wurden weltweit weit über 1 Million Fälle von Covid-19 bestätigt, und die weltweite Zahl der Todesopfer nähert sich schnell 60.000. Die USA sind der Statistik nach betroffen mit 266.000 Fällen – mehr als doppelt so viele wie beim nächstgrößten Ausbruch in Italien – und rund 7.000 Todesfällen der größte Krisenherd der Krankheit. Obwohl der Höhepunkt des Ausbruchs noch nicht erreicht sein soll, haben die USA diese Woche jeden Tag Zehntausende von neuen Infektionen verzeichnet, die immer wieder neue Rekorde für Todesfälle und Fälle brechen.

