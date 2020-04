„Propaganda und Fake News“ – Russisches Außenministerium verurteilt Diffamierung der Corona-Hilfe (RT Deutsch)

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, hat die Diffamierungsversuche über die russische Hilfslieferung in die USA seitens Politikern und Medien aufs Schärfste verurteilt. Mithilfe von „Falschmeldungen und Desinformationen“ würden „alle Mechanismen der Propaganda und der Informationskriegsführung benutzt, um den Sinn dieser humanitären Aktionen zu entwerten oder einfach zu verdrehen“, so Sacharowa.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/100413-propaganda-und-fake-news-russische-corona-hilfe/

