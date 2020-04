Wut und Enttäuschung in Italien über deutsche Arroganz: „Halten sich noch immer für eine Herrenrasse“ Während die größte Hilfe aus China, Russland und Kuba kommt, vergiften sowohl deutsche Mainstream-Medien aber auch massive Desinformation in sogenannten „Alternativen“ Medien das Klima.

Italienische Bürgermeister hängen in ihren Gemeinden mittlerweile die blaue Europafahne ab. Die Enttäuschung der Italiener ist groß. Vor allem Deutschland steht zunehmend in der Kritik.

Hier zum Artikel von RT Deutsch:

https://deutsch.rt.com/europa/100457-halten-sich-noch-immer-fuer-eine-herrenrasse-italiens-wut-auf-berlin-waechst/

RT Deutsch und Sputniknews sind derzeit fast die einzigen Stimmen, die eine solidarische Berichterstattung über die zunehmende Corona-Krise leisten. Hier ein Beitrag von RT Deutsch über die extrem hämische Berichterstattung der deutschen Medienlandschaft über die Hilfsbemühungen Russlands, Chinas und Kubas. Vor allem die transatlantischen Verbindungen der deutschen Medien werden hier aufgezeigt. Maßlose Russlandfeindlichkeit und Arroganz wird entlarvt:

Leider unterstützen aber auch „alternative“ Medien diese Stimmungsmache im deutschen Mainstream. Plattformen wie KenFM, Rubikon und andere betreiben derzeit eine massive Desinformation was die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie betrifft. Die Beiträge sind von teils extremer Arroganz geprägt und geben damit beste Steilvorlagen für die massive Dämonisierung der russischen Medien durch den Mainstream. Hier zum LINK

