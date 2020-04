Brasiliens Ex-Präsident Lula über Venezuela: Maduro ist der demokratisch gewählte Staatspräsident, Guaidó sollte im Gefängnis sitzen, US-Blockade tötet Zivilisten (thegrayzone.com)

Von Ben Norton

Die rechtsextreme Regierung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist einer der engsten Verbündeten Washingtons in Lateinamerika. Es hat eine wichtige unterstützende Rolle beim Putschversuch der Donald Trump-Regierung gegen Venezuela gespielt und sogar einen Terroranschlag gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro unterstützt .

Im März dieses Jahres unterzeichnete die Bolsonaro-Regierung ein historisches Militärabkommen, das Brasilien direkt in den imperialen Einflussbereich der USA brachte und im Wesentlichen die Verteidigungsindustrie des Landes mit dem militärisch-industriellen Komplex Washingtons verschmolz.

Tage vor Abschluss des Abkommens sprach sich der frühere brasilianische Präsident, die linke Arbeitsorganisatorin Lula da Silva, lautstark gegen die Einmischung der USA in Lateinamerika aus und kritisierte Washingtons Putsch gegen Evo Morales in Bolivien und seinen anhaltenden Putschversuch gegen Venezuela aufs schärfste.

In einem Interview mit brasilianischen Medien , über das in der englischsprachigen Presse noch nicht berichtet wurde, verurteilte Lula den von den USA unterstützten venezolanischen Putschisten Juan Guaidó als kriegstreibenden Verbrecher, der im Gefängnis sein sollte. Er betonte weiter, dass Präsident Nicolás Maduro ein demokratisch gewählter legitimer Staatspräsident ist, der Frieden und Diplomatie gefördert hat.

„Europa und die Vereinigten Staaten können nicht einfach einen Betrüger anerkennen, der sich zum Präsidenten erklärt“, sagte Lula und bezog sich dabei auf Guaidó. „Es ist nicht richtig. Denn wenn diese Mode langsam die Demokratie übernimmt, wird die Demokratie in den Müll geworfen, und jeder Betrüger kann sich selbst zum Präsidenten erklären. Ich könnte mich zum Präsidenten Brasiliens erklären, aber wohin würde die Demokratie gehen? “

Lula wurde von Folha de S.Paulo interviewt, der am weitesten verbreiteten brasilianischen Zeitung, die einer Elite-Familie von Milliardärs-Medienoligarchen gehört.

Als die Zeitung gegen seine Kommentare argumentierte und Maduro als „Diktator“ bezeichnete, betonte Lula, dass der venezolanische Präsident gewählt wurde, und eine Art von Geduld und Zurückhaltung gezeigt hätte, etwas was kein anderer Führer unter ähnlichen Umständen getan hätte.

„Er [Guaidó] sollte im Gefängnis sitzen“, sagte Lula. „Und Maduro war so demokratisch und hat ihn nicht verhaftet, als er nach Kolumbien ging, um zu versuchen, eine Invasion in Venezuela auszulösen.“

„Derjenige, der die Initiative ergreift, um zu sprechen, zu verhandeln, ist Maduro, nicht Guaidó“, erklärte Lula. „Guaidó möchte, dass die USA in Venezuela einmarschieren – tatsächlich hat er sogar versucht, es zu erzwingen.“

Die Zeitung drängte erneut zurück und sagte, Maduro habe die Wirtschaftskrise in Venezuela verursacht.

„Ob seine Regierung gut regiert oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber Sie werden nicht alle Länder angreifen, wo nicht alles gut läuft“, antwortete Lula.

„Die Leute können Maduro nicht kritisieren und die Blockade nicht kritisieren. Die Blockade greift keine Soldaten an, sie tötet nicht die Schuldigen, die Blockade tötet Unschuldige “, sagte der ehemalige brasilianische Präsident.

Diese Äußerungen von Lula wurden in der englischsprachigen Presse praktisch nicht berichtet, obwohl sie in portugiesisch- und spanischsprachigen Medien weit verbreitet waren.

Lula verteidigt den bolivianischen Präsidenten Evo Morales

Die brasilianische Zeitung drängte Lula auch, den bolivianischen Präsidenten Evo Morales anzuprangern , der im November 2019 bei einem von den USA unterstützten rechtsextremen Militärputsch gestürzt wurde.

Lula erklärte, dass Morales für eine vierte Amtszeit als Präsident kandidiert hatte, obwohl in der Zeitung nicht erwähnt wurde, dass der Oberste Gerichtshof Boliviens ihm dies erlaubte.

In der ersten Runde der Wahlen im Oktober 2019 gewann Morales mit einer Marge von mehr als 10 Prozent.

Die Zeitung behauptete fälschlicherweise, dass es Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen gab – ein Mythos, der ursprünglich von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) verbreitet wurde und später durch zahlreiche Untersuchungen von Spitzenwissenschaftlern entlarvt wurde.

Lula verteidigte Morales und seine Regierung gegen die Behauptungen der Zeitung, dass die Wahlen in Bolivien durch angebliche „Komplikationen“ beeinträchtigt wurden.

„Gab es bei George Bush und seiner Wahl gegen Al Gore keine Komplikationen? Es gab Komplikationen, Bush übernahm acht Jahre lang die Kontrolle über die Regierung “, antwortete Lula.

„Gab es bei der Wahl von Trump keine Komplikationen? Es gab Komplikationen und er hat die Macht übernommen “, sagte er.

„Gab es bei der Wahl von Bolsonaro keine Komplikationen? Jeder kennt die Farce der ‚falschen Nachrichten‘. “

US-Staatsstreiche brachten die Rechte in Brasilien an die Macht

Bemerkungen wie diese veranschaulichen, warum Washington Staatsstreiche unterstützt und sich in die brasilianische Innenpolitik eingemischt hat, um Lula und seine linke Arbeiterpartei zu stürzen und sie daran zu hindern, an die Macht zurückzukehren.

Lula war nicht nur einer der beliebtesten Politiker in Brasilien, er repräsentiert auch einen regionalen Puffer gegen die US-Hegemonie. Als er 2010 sein Amt niederlegte, hatte er nach Abschluss seiner zweiten Amtszeit als Staatsoberhaupt eine erstaunliche Zustimmungsrate von 87 Prozent – eine der höchsten der Welt.

Lulas Nachfolgerin aus der Arbeiterpartei, Präsidentin Dilma Rousseff, wurde 2016 durch einen von der rechten Opposition Brasiliens angeführten Parlamentsputsch und einer Sammlung von Oligarchen, die von den Vereinigten Staaten hinter den Kulissen unterstützt wurde, verdrängt.

Lula hat wiederholt betont, dass Washington bei Staatsstreichen in Brasilien eine entscheidende Rolle gespielt habe. „Alles, was passiert, zeigt, dass die USA ihre Hand im Spiel hatten „, sagte er in einem Interview von 2019.

„Die USA haben die Lava Jato-Untersuchung eingeleitet“, fügte Lula hinzu und bezog sich auf die angebliche „Antikorruptions“ -Operation, mit der die Arbeiterpartei gestürzt und die rechtsextreme Regierung von Jair Bolsonaro eingesetzt wurde, einem Extremisten, der die Wiederherstellung gefordert hat die Militärdiktatur.

Im Jahr 2018 kämpfte Lula erneut für die Präsidentschaftswahlen und führte die Umfragen mit großem Abstand an. Erst dann wurde er wegen falscher Korruptionsvorwürfe inhaftiert, was Bolsonaro die Möglichkeit gab, die Macht zu übernehmen.

Der Richter, der Lava Jato beaufsichtigte und Lula inhaftierte, Sergio Moro, wurde anschließend von Bolsonaro mit einem Posten als Justizminister belohnt.

Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt statteten Bolsonaro und Moro dem CIA-Hauptquartier einen Besuch ab .

„Kein brasilianischer Präsident hatte jemals die CIA besucht“, kommentierte Celso Amorim, der unter Lula als Außenminister fungierte. „Dies ist eine ausdrücklich unterwürfige Position. Nichts ist vergleichbar damit. “

Ben Norton ist Journalist, Schriftsteller und Filmemacher. Er ist der stellvertretende Herausgeber von The Grayzone und der Produzent des Moderate Rebels- Podcasts, den er gemeinsam mit Herausgeber Max Blumenthal moderiert . Seine Website ist BenNorton.com und er twittert bei @ BenjaminNorton .

