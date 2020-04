Auf Initiative der KP Chinas haben über 230 politische Parteien aus über 100 Ländern einen offenen Brief für eine engere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen COVID-19 veröffentlicht.

Auf Initiative der Kommunistischen Partei Chinas haben über 230 politische Parteien aus über 100 Ländern folgenden offenen Brief für eine engere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen COVID-19 veröffentlicht. Die Liste der Parteien wird nachgereicht. Heute, da sich Covid-19 rasch auf der ganzen Welt verbreitet, stellt es die dringendste und ernsthafteste Herausforderung sowohl für die Gesundheit der Menschheit als auch für den Weltfrieden und die Entwicklung dar. Angesichts dieser beispiellosen Situation veröffentlichen wir, bedeutende politische Parteien verschiedener Länder, die mit der gewichtigen Aufgabe betraut sind, das Wohlergehen der Menschen zu verbessern, die nationale Entwicklung zu fördern und Frieden und Stabilität in der Welt zu sichern, gemeinsam unseren Appell: I. Wir sprechen allen Menschen, insbesondere den Beschäftigten im Gesundheitswesen, die sich der Rettung von Leben und dem Schutz der Gesundheit der Menschen verschrieben haben, unsere höchste Anerkennung aus. Wir bekunden denjenigen, die unter Schmerzen leiden und deren Leben durch COVID-19 bedroht ist, sowie den Familien der Verstorbenen unser tiefes Mitgefühl und unsere Fürsorge. Wir bringen auch unsere tiefe Trauer über den bedauerlichen Verlust von Menschenleben bei diesem Ausbruch zum Ausdruck. II. Wir sind uns bewusst, dass der Covid-19-Ausbruch, wenn er nicht wirksam und unverzüglich eingedämmt wird, dem Leben, der Sicherheit und der Gesundheit von noch viel mehr Menschen noch größeren Schaden zufügen und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der meisten Länder sowie den internationalen Austausch und die internationale Zusammenarbeit ernsthaft beeinträchtigen wird. Wir rufen alle Länder auf, das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen über alles andere zu stellen und entschlossene und energische Maßnahmen zu ergreifen, um der Ausbreitung von COVID-19 ein Ende zu setzen. III. Wir unterstützen die Länder bei der Aufstellung von Notfallplänen und Strategien zur Bekämpfung von Covid-19 unter Berücksichtigung ihrer spezifischen nationalen Gegebenheiten und bei der Stärkung der Zusammenarbeit, wobei der Schwerpunkt gleichermaßen auf der Eindämmung der weiteren Verbreitung und der Behandlung von Patienten liegt. In der Zwischenzeit müssen moderne Wissenschaft und Technologie in vollem Umfang angewandt werden, um schnellstmögliche und bestmögliche Ergebnisse zu gewährleisten. IV. Wir rufen die Öffentlichkeit aller Länder auf, die Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung mit dem nötigen Sinn für soziale Verantwortung zu erfüllen. Wir bestärken alle Länder darin, die Stärke der Organisationen der Zivilgesellschaft und der Freiwilligen voll auszuschöpfen, um die Kraft aller gesellschaftlichen Bereiche zur Bekämpfung von Covid-19 zu entfalten. V. Wir bestärken alle Länder darin, sich zwar der Seuchenbekämpfung zu widmen, aber einen integrierten Ansatz zu verfolgen, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu gewährleisten, gezielte Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Gruppen und der kleinen und mittleren Unternehmen zu ergreifen und ihrer Verpflichtung gegenüber dem Lebensstandard der Menschen und dem sozialen Fortschritt nachzukommen. Wir fordern alle Länder auf, die internationale Koordinierung der makroökonomischen Politik zu verstärken, um die Stabilität der globalen Finanzmärkte sowie der Industrie- und Lieferketten zu erhalten, und Zölle zur Erleichterung des Handels zu senken oder zu streichen, um eine weltweite wirtschaftliche Rezession zu verhindern. Die Länder werden auch angehalten, ein angemessenes Niveau an internationalem Austausch aufrechtzuerhalten, insbesondere um den grenzüberschreitenden Transport von dringend benötigter medizinischer Ausrüstung und Schutzmaterialien für den Kampf gegen COVID-19 zu erleichtern. VI. Wir sind uns bewusst, dass das Virus keine Grenzen respektiert, und kein Land kann angesichts des Ausbruchs allein auf die Herausforderungen reagieren. Die Länder müssen ihr Bewusstsein für eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit schärfen, indem sie sich gegenseitig vorausschauend Hilfe und Unterstützung leisten, wenn die Situation schwieriger wird. Engere internationale Zusammenarbeit, koordinierte Politik, konzertierte Aktionen und die weltweite Mobilisierung von Ressourcen und Kräften werden uns in die Lage versetzen, diesen Virus, einen gemeinsamen Feind der gesamten Menschheit, zu besiegen. VII. Wir nehmen die bedeutenden Fortschritte im Kampf gegen Covid-19 in China und einigen anderen Ländern zur Kenntnis, die Zeit gewonnen und der übrigen internationalen Gemeinschaft Erfahrungen vermittelt haben. Wir sprechen den Ländern, darunter China, unsere höchste Anerkennung dafür aus, dass sie eine offene, transparente und verantwortungsbewusste Haltung einnehmen, wenn es darum geht, entsprechende Informationen zeitnah zu veröffentlichen, Erfahrungen über die Reaktion und die Behandlung von Patienten auszutauschen und insbesondere anderen betroffenen Ländern nach besten Kräften medizinische und andere Lieferungen zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum weltweiten Kampf gegen COVID-19 und stärkt die Hoffnung und das Vertrauen der Länder, dass sie diesen Kampf gewinnen können. VIII. Wir begrüßen die außerordentliche Erklärung der Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels zu Covid-19 und unterstützen die Länder dabei, den Erfahrungsaustausch und die medizinische Zusammenarbeit bei der Eindämmung des Ausbruchs zu verstärken, einschließlich der gemeinsamen Forschung und Entwicklung spezifischer Medikamente, Impfstoffe und Tests. Wir fordern die Bereitstellung von materieller, technischer und sonstiger Unterstützung für Entwicklungsländer und Länder mit anfälligen öffentlichen Gesundheitssystemen. Möge die Sonne der Zusammenarbeit das Dunkel der Pandemie vertreiben. IX. Wir fordern eine wissenschaftlich fundierte Fachdiskussion über Fragen wie Präventionsmaßnahmen und den Ursprung des Virus. Wir wenden uns entschieden gegen die Politisierung von Fragen der öffentlichen Gesundheit und die Stigmatisierung anderer Länder unter dem Vorwand von Covid-19. Wir lehnen alle diskriminierenden Bemerkungen und Praktiken gegen ein Land, eine Region oder eine ethnische Gruppe entschieden ab und fordern die Regierungen aller Länder auf, aktive Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der legitimen Interessen der ausländischen Staatsangehörigen und der Studenten, die sie beherbergen, zu ergreifen. X. Wir sind der Ansicht, dass der Ausbruch von Covid-19 die Notwendigkeit offenbart hat, dass alle Länder die Aussicht auf ein gemeinsames Wachstum durch Gespräche und Zusammenarbeit weiter fördern und die führende Rolle der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation in der globalen Gesundheitspolitik unterstützen müssen. Wir fordern alle Parteien auf, die Koordination und Zusammenarbeit im Rahmen der G20 und anderer internationaler Mechanismen für eine wirksame internationale Prävention und Kontrolle zu verbessern, wenn wir uns um den Aufbau einer globalen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für das öffentliche Gesundheitswesen bemühen. Als wichtige politische Parteien aus Ländern in aller Welt sind wir entschlossen, unter den ungewöhnlichen Umständen eine enge Kommunikation aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass die gebührende Rolle der politischen Führung besser wahrgenommen wird, um politische Energie in den globalen Kampf gegen Covid-19 einzubringen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere derzeitigen Schwierigkeiten nur vorübergehender Natur sind, so wie die Sonne nach jedem Sturm wieder scheinen wird. Wenn die internationale Gemeinschaft mit Zuversicht und Entschlossenheit konzertierte Anstrengungen unternimmt und einen wissenschaftlich fundierten und zielgerichteten Ansatz verfolgt, wird sie den endgültigen Sieg in der globalen Blockade gegen Covid-19 auf jeden Fall erringen. Wir glauben, dass nach der Pandemie die weltweite Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit gestärkt daraus hervorgehen wird und die Menschheit ein bessere Zukunkt begrüßen wird. Liste der unterzeichnenden Parteien folgt in Kürze.

Quelle:

blog.unsere-zeit.de

siehe auch:

Gemeinsame Erklärung von 70 Kommunistischen Parteien zur Corona-Krise

https://cooptv.wordpress.com/2020/03/31/gemeinsame-erklaerung-von-70-kommunistischen-und-arbeiterparteien-zur-corona-krise/

http://www.idcommunism.com/2020/03/covid-19-joint-statement-by-communist-and-workers-parties.html

