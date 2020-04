Netzwerk für Fake-Botschaften – Ein Blick in den Maschinenraum

100% richtig, nur liegt das Problem leider sogar noch viel tiefer – RT und Sputniknews berichten über die internationale Solidarität Chinas, Russlands und Kubas im Kampf gegen die gefährliche Corona-Pandemie während angeblich „alternative“ Medien wie KenFM, Rubikon, Nuoviso, EingeschenktTV, Schrang, Popp und viele andere nur Desinformation betreiben.

Angeblich sind sie zwar auch für Frieden mit Russland, aber für sie leiden die Opfer dort in Italien nur unter schweren Erkältungen, sind eh zu alt und haben trotz der schlechten Luft wahrscheinlich vielleicht,viel zu viel geraucht.

Ein Trauerspiel! Italien bleib stark. Die internationale Solidarität Russlands, Chinas und Kubas darf nie vergessen werden!

https://cooptv.wordpress.com/2020/04/02/kenfm-rubikon-corona-desinformation-unverantwortlich-solidaritaer-mit-russland-china-venezuela-kuba/

