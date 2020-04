China wird Venezuela und ganz Lateinamerika bei Kampf gegen COVID-19 unterstützen (german.china.org.cn)

http://german.china.org.cn/txt/2020-04/03/content_75895036.htm

China wird Venezuela und ganz Lateinamerika beim Kampf gegen die COVID-19-Epidemie unterstützen.

Wie die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Donnerstag in Beijing weiter mitteilte, habe China ein Expertenteam nach Venezuela geschickt, um die Präventions- und Kontrollmaßnahmen vor Ort zu verstärken und die medizinischen Fähigkeiten zu erhöhen.

Es handelt sich um das erste medizinische Expertenteam, das China nach Lateinamerika und in die Karibik geschickt hat.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related