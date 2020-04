11. April: Virtueller Ostermarsch 2020 – Gesicht zeigen !! Schickt Fotos, Videos !

Noch eine Woche bis zum #Ostermarsch! 🌈 🌻🌿

Militär und Krieg zerstören weltweit die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen. Dagegen protestieren wir auch in diesem Jahr – mit kreativen Mitteln von zuhause aus. https://t.co/sCTRwgLYxs #Frieden #wirbleibenzuhause #nuclearban pic.twitter.com/771AasrBYP — IPPNW Germany (@IPPNWgermany) April 3, 2020

Wer sein Foto nicht selbst hochladen will oder kann, schickt bitte ein Foto über E-Mail an: gesichtzeigen@posteo.de mit Betreff: „OM2020“

