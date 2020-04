Land of the free? Krankenhäuser in den USA drohen damit, Ärzte und Krankenpfleger zu entlassen, die ihre Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie in den Sozialen Medien öffentlich kritisieren. In mehreren Fällen wurden diese Kündigungen bereits vollzogen.

Zum Artikel – Siehe auch Videobericht über die Zustände in New York: https://deutsch.rt.com/nordamerika/100290-us-krankenhauser-drohen-allen-mit-entlassung-kritik-corona/

