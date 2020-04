Mitten in der #Coronakrise fällt @HeikoMaas international nichts besseres ein, als die Putsch-Politik von #Trump gegen d gewählten Präsidenten #Venezuela|s Nicolás Maduro zu unterstützen? Stattdessen könnte 🇩🇪 die Forderung der UN nach Ende d Wirtschaftssanktionen unterstützen! https://t.co/3HlvbtYZxu — Heike Hänsel (@HeikeHaensel) April 2, 2020

