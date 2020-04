Bericht eines ecuadorianischen Arztes in einem der Epizentren des Coronavirus in Lateinamerika: „Es gibt kein Gesundheitssystem, das einen solchen Notfall aushält.“

Jeden Tag kommen in der Notaufnahme des Krankenhauses Los Ceibos in Guayaquil etwa tausend Menschen an. Die Situation ist wie in anderen Teilen der Welt völlig unkontrolliert . In einer Woche wurden die 600 Betten des größten Gesundheitszentrums in Ecuador von Patienten mit Coronavirus besetzt oder Patienten bei denen der Verdacht einer Infektion besteht.