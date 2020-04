China und Russland stehen fest an der Seite Venezuelas

#Zakharova auf #Venezuelan Entwicklungen: Immer wieder wiederholen wir unsere Forderung nach sofortiger Aufhebung einseitiger rechtswidriger Sanktionen, die sich im gegenwärtigen Pandemiekontext fast zu einem Instrument des Völkermords entwickeln. #Russia wird weiterhin helfen #Venezuela .

Venezuela ist ein unabhängiger souveräner Staat. Wir lehnen eine Verletzung der Souveränität Venezuelas, Eingriffe in die inneren Angelegenheiten und einseitige Sanktionen ab. Die USA sollten solche Eingriffe stoppen. Wir fordern alle Seiten auf, sich für Stabilität und eine friedliche Lösung einzusetzen.

