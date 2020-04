Russisches Flugzeug mit medizinischer Ausrüstung auf dem Weg in die USA

Ein russisches Militärflugzeug, das medizinische Schutzmasken und andere Ausrüstung an Bord transportiert, ist nun in die USA gestartet. Das teilte am frühen Mittwochmorgen Russlands Verteidigungsministerium mit.

„Das Flugzeug der russischen Luft- und Weltraumkräfte mit den medizinischen Schutzmasken und der medizinischen Ausrüstung an Bord ist in die USA gestartet“, heißt es. Bei der Maschine handelt es sich demnach um das Flugzeug vom Typ An-124-100 „Ruslan“. Im Netz sind die ersten Aufnahmen zu finden, die die Flugvorbereitung der Maschine sowie deren Start zeigen sollen. https://sptnkne.ws/BTy3

МО РФ показало самолет, который отправился в США с аэродрома Чкаловский. На борту самолёта Минобороны – лекарства и оборудование для диагностики коронавируса. pic.twitter.com/VI3GHTcEvZ — Юлия Витязева (@Vityzeva) April 1, 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related