NATO stellt ihr Großmanöver »Defender Europe 20« wegen der Coronakrise vorerst ein. An ihrem Konfrontationskurs mit Russland ändert das aber nichts (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/375563.krieg-und-frieden-schlachtfeld-osteuropa.html?fbclid=IwAR1pctvG8VcI97wL7KDuP9sU__k1iR1NYeLC31HSRQ-_NSsKLYyEVE-Bb_E

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related