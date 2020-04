Heute am 1. April 2020 ab 20:15 Uhr zeigt die ARD den Spielfilm „Meister des Todes 2“ mit Veronica Ferres, Katharina Wackernagel und Heiner Lauterbach. Es geht um die illegalen Exporte eines Rüstungsunternehmens.

Mit „Meister des Todes“ erzählte Autor und Regisseur Daniel Harrich eine brisante Whistleblower-Geschichte um Waffenexporte der fiktiven Firma HSW in nicht genehmigungsfähige Gebiete in Mexiko. Angeklagt wegen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz versuchen im zweiten Teil „Meister des Todes 2“ die Manager von HSW, sich aus dem Prozess zu winden, während ihre Gegenspieler in Mexiko nach Beweisen suchen. Denn wenn die Verstrickung von HSW in das Verschwinden von 43 Studenten nachgewiesen würde, könnte das den Prozess wesentlich beeinflussen.

Die Dokumentation „Tödliche Exporte – Rüstungsmanager vor Gericht“ zeigt die Wirklichkeit hinter der Fiktion des Spielfilms und beleuchtet einen der wichtigsten Gerichtsprozesse um Exporte deutscher Kriegswaffen. Filmemacher Daniel Harrich hat die Verhandlung am Landgericht Stuttgart genau beobachtet und analysiert in der Dokumentation deren Verlauf. Zudem fragt er nach der moralischen Mitverantwortung deutscher Regierungsbehörden: Wie konnten die Sturmgewehre von Heckler & Koch unter der Aufsicht deutscher Rüstungsexport-Kontrolleure in vier mexikanische Unruheprovinzen gelangen, für die es keine Ausfuhrgenehmigungen gab? Seine Recherchen nach den Schwachstellen der deutschen Exportkontrolle stützt Harrich auf eine Vielzahl von Unterlagen sowie auf Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern und Insidern. Daneben erhellt die Dokumentation auch das Umfeld des Gerichtsverfahrens in Deutschland und Mexiko.

Website zum Themenabend:

https://www.daserste.de/unterhaltung/film/themenabend-waffenexporte/index.html

Trailer zum Film und Teaser zur Dokumentation:

https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/daserste-meister-des-todes-100.html

Wer an der Vorgeschichte interessiert ist und eventuell den ersten Film nicht gesehen hat, hat vor dem neuen Themenabend die Gelegenheit dies nachzuholen:

Am Freitag, 27. März 2020, ab 22 Uhr zeigt die ARD den Spielfilm „Meister des Todes“.

Die Dokumentation „Tödliche Exporte – Wie das G36 nach Mexiko kam“ läuft am Samstag, 28. März 2020, ab 01:45 Uhr im SWR.

KURZINFO:

Meister des Todes 2

Mi., 1. April 2020, 20:15 Uhr, im Ersten

Im Anschluss:

Tödliche Exporte – Rüstungsmanager vor Gericht

Mi., 1. April 2020, 21.45 Uhr, im Ersten

